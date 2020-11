Celníci nasadí do boje s koronavirem služební psy

/FOTOGALERIE/ Irmina, Gismo, Kuky, Kessy, Blacky a Apy. To jsou jména šestice služebních psů Celní správy České republiky, kteří projdou v následujících týdnech výcvikem zaměřeným na hledání lidí s onemocněním covid-19. Výcvik by měl skončit nejpozději do konce letošního roku, v lednu pak počítá celní správa s nasazením čtyřnohých příslušníků do terénu.

Z prezentace služebních psů Celní správy ČR určených k vyhledávání nemoci covid-19. | Foto: DENÍK/Michal Bílek