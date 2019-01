Benešovsko - V pátek v období od 1. července do 31. srpna nesmí rozměrná vozidla, která nemají vzhledem k povaze přepravovaného nákladu výjimku ministerstva dopravy, na frekventované dálnice a silnice od 17 do 21 hodin.

V čtvrtek 23. června začalo pokračování opravy hlavní silnice v úseku od jírovické křižovatky ke Křižíkově ulici (U Topolu), která potrvá do středy 6. července. | Foto: Deník/ Ladislav Jerie

V sobotu byl zákaz jízdy zkrácený místo původního času od 7 do 20 pouze do 13 hodin. Omezení jízdy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu bylo zákonem zkrácené jen od 13 do 22 hodin, přičemž původně kvůli výměně dovolenkových turnusů v celé střední a jižní Evropě platilo už od půlnoci ze soboty na neděli.

Zhuštění prázdninové dopravy se na Benešovsku promítne nejen v okolí dvou rekonstruovaných úseků dálnice D1, kde je provoz vedený ve dvou zúžených jízdních pruzích. Ale především přímo v Benešově při plošné opravě vozovky hlavní silnice I/3 (E55) Praha – Tábor, kterou hojně využívají rekreanti ze severního Německa a Skandinávie při jízdě na Jadran a ke Středozemnímu moři.

Omezení potrvá do poloviny srpna

Od čtvrtka 23. června pokračuje oprava hlavní silnice v úseku od jírovické křižovatky ke Křižíkově ulici (U Topolu), která potrvá do středy 6. července. Silničáři se potom s frézami a finišéry přesunou na úsek mezi týneckou výpadovkou (Máchova ulice) a Červené Vršky, kde od 7. do 13. července zaberou jízdní pruh směr Tábor a od 14. do 20. července se přesunou do pruhu směr Praha.

Na zbývající úsek mezi týneckou výpadovku a křižovatku U Topolu by se měli dostat od 21. července do 3. srpna ve směru na Tábor a zbývající polovinu vozovky pokryje nový asfaltový koberec do 17. srpna. Provoz vozidel ve směru na Tábor bude usměrněný po volné části silnice I/3 (E55), směr Praha se bude proplétat ulicemi města.

V uvedených etapách opravy mezi křižovatkami Červené Vršky a U Topolu má být těžká kamionová doprava směrovaná dopravním značením mimo Benešov.

