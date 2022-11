Celkovou uzavírku dálnice v sedmikilometrovém úseku mezi exity 3 a 10 ohlašuje od večera v sobotu 19. listopadu, konkrétně od 19 hodin, do nedělního dopoledne: podle předpokladů do 10. hodiny. V době uzavírky bude provoz odkloněn na objízdné trasy.

S omezením průjezdu však řidiči musí počítat už předtím – a rovněž i následně. Přípravné práce spojené s uzavřením pravého jízdního pruhu pro oba směry jízdy, tedy jak na Mladou Boleslav, tak na Prahu, začnou v sobotu už ve 13 hodin, upozorňuje mluvčí středočeských silničářů Petra Kučerová. Průjezdné tak zůstanou pouze levé jízdní pruhy.

Cestující zlobí přecpané autobusy. Čí je to vina, se politici přou

Se stejným omezením je pak třeba počítat i v neděli kvůli dokončovacím pracím, a to do 14. hodiny ve směru jízdy na Prahu a až do půlnoci pro směr na Mladou Boleslav. Návrat Pražanů z víkendu – pro mnohé prodlouženého díky spojení se čtvrtečním svátkem – by se tak kvůli omezení neměl komplikovat.

Bourání mostu si vynutil jeho špatný stav. V rámci rekonstrukce bude nahrazen mostem novým.

Objízdné trasy pro dobu uzavírky dálnice D10

- Směr jízdy na Mladou Boleslav: exit 3 – Horní Počernice – D11 – exit 18 (Bříství) – Starý Vestec – Mochov – Nehvizdy – Jirny – Mstětice – Zápy

- Směr jízdy na Prahu: exit 10 Zápy – Mstětice – Jirny – D11 – Horní Počernice



Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje