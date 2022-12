Boj s ledovkou: Silničáři solili i v chráněných krajinných oblastech

Do boje s vytrvalou ledovkou v uplynulých dnech silničáři nasazovali veškerou dostupnou techniku – a dokonce šli až za hranici možného. Alespoň toho, co je možné jindy. Na některé úseky silnic cestářské vozy vysypaly i to, co tam v rámci běžné zimní údržby nepatří. Na facebooku o tom informovala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která organizuje údržbu silnic druhé a třetí třídy.

Ilustrační foto | Foto: čtk