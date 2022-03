Co je to vrchol smůly? Tak se dotazoval vtip, který Deník nedávno zaznamenal v prostředí sociálních sítí. Odpověď odkazovala na minulé otřesy na trhu s energiemi i v bankovním sektoru: „Když vám Bohemia Energy vrátí peníze na účet u Sberbank.“ Pointa tohoto fóru nicméně velmi záhy vyčpěla. Klientům jmenované banky už jsou jejich pojištěné vklady vypláceny – a také k penězům od Bohemia Energy už by lidé měli dostat prostřednictvím své banky.

S bývalými klienty se Bohemia Energy podle Šteflových slov vyrovnala téměř kompletně. „Celkem rozeslala více než 1,2 milionu vyúčtování, přičemž 86 procent z nich tvořily právě přeplatky. Majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík tato čísla potvrzuje – s poznámkou, že vystavit takový objem faktur standardně trvá více než rok. „Usilovně jsme pracovali na tom, aby lidé své přeplatky získali co nejdříve – a jsme velmi rádi, že se nám to podařilo,“ prohlásil ve čtvrtek Písařík. „Dostáli jsme slibu, ke kterému jsme se zavázali po ukončení činnosti,“ konstatoval k uzavření konečných vyúčtování. S tím, že aby se vše urychlilo a lidé své přeplatky měli co nejdříve na svých účtech, zaměstnanci, jejichž počet se průběžně snižoval, pracovali o víkendech.

Další mediální zástupce skupiny Mirek Deneš zdůraznil, že peníze se podařilo bývalým zákazníkům odeslat ještě před daty splatností faktur, i když firma vnímala komplikace v rámci řešení insolvence jiné podnikatelské skupiny. Zcela hotovo však ještě není; Bohemia Energy pokračuje v řešení reklamací. „Jedná se zejména o případy, u kterých je reklamační proces složitější a časově náročnější, jelikož se musí řešit například v rámci dědického řízení nebo se týká více odběrných míst. Věříme, že i tyto případy budou dořešeny v co nejkratší době,“ uvedl Deneš.