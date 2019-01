Berounská útočnice chce natrvalo do národního áčka

Beroun - Hokej jako olympijský sport, to je záležitost jasná. Ale hokej ženský, to teprve šestnáct roků od olympiády v Naganu. Češky se na finálový turnaj zatím nedostaly, ale věří, že se jim to jednou povede. Takový olympijský sen žije šestnáctiletá naděje Berounských Lvic Tereza Topolská.

Berounská hokejistka Tereza Topolská v reprezentačním dresu. | Foto: Facebook Terezy Topolské

Ta si shodou okolností proti Japonsku nedávno zahrála svůj první zápas za národní tým. Oba přípravné zápasy Češky proti účastnicím olympijských her sice prohrály, ale naznačily, že omlazený a nově sestavený celek se může směle měřit i se špičkovými týmy. Japonky pak jedna ze Lvic sledovala přímo v akci v Soči, ale tam zaměřuje pozornost především na dva jiné celky. „Nejvíce mě zatím zaujal zápas žen mezi USA a Kanadou, skvěle v něm byla vidět jejich herní činnost a také individuální dovednosti. Z takového utkání si člověk mohl odnést i ponaučení pro svojí hru," svěřila se mladá útočnice. Ta pobrala první hokejové krůčky hodně brzy, začínala v osmi letech. „To jsem ještě žádné speciální cíle neměla. Hrála jsem, protože mě to bavilo a nepřemýšlela jsem nad tím, co bude," řekla Tereza Topolská, která spojila své začátky s Pardubicemi. V současné době jí můžete vidět v berounském dresu. „Za Beroun hraji letos druhou sezonu, jsem zde velmi spokojená, máme tu skvělou partu včetně trenérů," pochvaluje si prostředí mladá útočnice. V osmnáctce tvrdí muziku Tereza Topolská si kromě kanadských bodů připisuje i ty reprezentační. Zatímco do áčka nesměle nakukuje, v osmnáctce už tvrdí muziku. Právě český tým osmnáctiletých dosáhl na pěkný úspěch, když začátkem února vyhrál turnaj v Budapešti před Švédkami a Finkami. Topolská si připsala jednu asistenci na gól, v tomto celku se potkala i s berounskou spoluhráčkou Karolínou Kosinovou. Společně věří v úspěch na nadcházejícím světovém šampionátu osmnáctiletých, který se hraje koncem března v Maďarsku. Ve skupině se Češky potkají s Finkami, Japonkami a Kanaďankami. Proto i sledování olympijského turnaje může Tereze Topolské přispět k zisku cenných poznatků. „Mým cílem je však dostat se do národního týmu žen na mistrovství světa," prozradila. Dodejme, že Češky začátkem dubna mistrovský turnaj v divizi I pořádají v Přerově. A přes úspěchy na šampionátech dospělých je možno dostat se i na příští olympiádu. Uvidíme berounskou hráčku na dalších hrách v Koreji?

Autor: Jan Bežó