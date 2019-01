Beroun – Představitelé Berouna se rozhodli připojit k výzvě Ministerstva životního prostředí a využít vozidel s alternativním pohonem. Tím přispějí ke snížení emisí z dopravy a hlukové zátěže ve městě.

„Společnost, u které máme operativní leasing, nám poskytla k vyzkoušení osobní elektromobil Nissan," uvedl tajemník Městského úřadu Beroun Jiří Chalupecký.

Elektromobil vedení města zaujal, a tak uvažuje o zakoupení dvou alternativních vozidel. Ta by využívali pracovníci, kteří zajišťují každodenní servis a údržbu parkovacích automatů a úřední agendu. Tyto práce jsou spojené s častým popojížděním po městě. „Elektromobily jsem viděl jezdit v Německu. Tady u nás zatím ještě ne. Je dobře, že město razí moderní trendy a jde ostatním příkladem," poznamenal Slávek Jícha z Berouna.

Kromě dvou osobních elektromobilů by město chtělo rozšířit vozový park také o ekologické hybridní vozidlo do 7,5 tuny. To by mělo sloužit pracovnicím pečovatelské služby k rozvozu obědů pro seniory. Na nákup vozidel by město získalo dotaci. Ministerstvo životního prostředí na nákup osobních elektromobilů přispívá v rámci dotačního programu částkou 220 tisíc korun a na hybridní vozidlo do 7,5 tuny až 800 tisíc korun.

Město ministerstvo životního prostředí o dotace na nákup vozidel na alternativní pohon požádá. Zda bude úspěšné či ne, se dozví za několik měsíců.

V současné době už Beroun jeden ekologický dopravní prostředek má. Je to elektro skútr, který je pro městskou policii.