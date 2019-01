Benešov - Už je to jasné. Benešovská nemocnice neuspěla u odvolací krajské instance ve sporu s vlašimským dentistou Pavlem Seidlem o platnost jeho výpovědi ze zaměstnání. Jasné je proto i to, že ústav musí zaplatit lékaři ušlou mzdu za období, které uplynulo od jeho vyhazovu. Došlo k němu před téměř pěti lety.

Zubař Pavel Seidl se v roce 2009 podílel na vzniku stomatologického oddělení v benešovské nemocnici. Pak se stal i jeho primářem. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Z verdiktu krajského soudu, který zatím benešovská nemocnice písemně neobdržela, vyplývá, že Seidl, jak už předtím rozhodl okresní soud, je stále zaměstnancem benešovské nemocnice. „Vše začne platit, až dostaneme písemné stanovisko krajského soudu," potvrdil ředitel nemocnice Petr Hostek s tím, že Seidlův zubařský primariát je už ovšem obsazený.

A tak doktor dostane znovu výpověď. Tentokrát by měla, téměř jistě, platit. Její odůvodnění bude totiž nezpochybnitelné – nadbytečnost. Při takovém ukončení pracovního poměru si lékař v souladu se zákonem může nárokovat další peníze – odstupné. Jaké by měl obdržet? „Bude to tři plus dva, což je celkem pět měsíců," ví už nyní ředitel Petr Hostek.

Celý případ začal ve středu 24. února 2010, krátce po té, co se Pavel Seidl stal, na doporučení svého bratra, tehdy krajského zdravotního rady, primářem nově zřízeného stomatologického oddělení.

Odhalení pedofilního skandálu

Po odhalení pedofilního skandálu dostal Seidl výpověď z nemocnice, akciové společnosti založené Středočeským krajem, tehdy ovládaným Davidem Rathem. Právě on, jako první, veřejně jmenoval Pavla Seidla jako toho, koho policie podezírá ze spáchání trestného činu pohlavního zneužití jedenáctileté školačky a sedmiletých dvojčat. Pak následovaly další kroky koordinované krajem, majoritním akcionářem nemocnice.

Pavla Seidla sice nemocnice propustila, soud ho označil za toho, kdo děti zneužil, ale do vězení lékař nešel. Zachránil ho znalecký posudek lékaře, který ho označil za nepříčetného, tehdy trestně neodpovědného. Důvodem k takovému posudky bylo i vyšetření EEG, kterému se Seidl podrobil a které zjistilo, že má poškození mozku, vzniklé kvůli nádorovému onemocnění.

„Přesvědčilo mě lékařské vyšetření neurologa, které je objektivní a měřitelné," řekla v odůvodnění verdiktu v dubnu 2012 benešovská soudkyně Ivana Doubková.

Kauza za 5,5 milionu korun

Posudek ani verdikt soudu pak neměly vliv na další Seidlovu soukromou stomatologickou praxi. A zanedlouho bude lékař z kauzy dokonce výrazně finančně profitovat. „Benešovská nemocnice už nemá možnost mimořádných prostředků, které bychom mohli využít," přiznal ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek.

Současně však připomněl, že dohromady tato kauza přijde benešovskou nemocnici, s odvody a úhradou soudních výloh, na neuvěřitelných 5,5 milionu korun. Právě to je pro zajímavost celková částka, kterou letos dostaly přidáno k výplatám všechny zdravotní sestry z benešovské nemocnice.

Benešovskému ústavu ale přece jen svítá jakási malá naděje, že konečná „škoda" bude nižší. Ústav totiž hodlá napadnout výpočet Seidlovy ušlé mzdy. Vycházet při tom bude z předpokladu, že stomatolog vykonával svou privátní praxi. „S touto variantou naši právníci už pracují," potvrdil ředitel nemocnice Petr Hostek.

Vyjádření Pavla Seidla Deník nedokázal zajistit. Lékař nezvedal telefon. Při předešlé snaze o rozhovor, letos v květnu, odmítla kontakt listu s lékařem žena na druhém konci linky.

