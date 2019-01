/INFOGRAFIKA/ Cestující pražskou MHD se musí připravit na delší intervaly tramvají, metra i autobusů, a to od 24. prosince až do 2. ledna.

Tramvajová zastávka pražské MHD. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Projeví se to hlavně na nočních linkách. Ty autobusové pojedou jen každých třicet, respektive šedesát minut. Dobrou zprávou pro ty, kteří vyrazí oslavovat příchod Nového roku do pražských ulic, je prodloužení provozu metra 31. prosince. V desetiminutovém intervalu pojede až do dvou hodin ráno.

Provoz pražské MHD o vánočních svátcích