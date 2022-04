Tragédie jako na Slovensku? Babyboxy by to nedovolily, tvrdí jejich zakladatel

Taková tragédie jako na Slovensku by se u nás nestala. Na dotaz Deníku to ve středu řekl zakladatel projektu babyboxů – schránek, do nichž je možné odložit nechtěné miminko – Ludvík Hess. Reagoval tak na informace ze Slovenska, podle nichž se v obdobné vyhřívané schránce v nemocnici v Bratislavě, jež se tam označuje jako „hnízdo záchrany“, našlo mrtvé dítě: chlapec, který zřejmě zůstal uvnitř bez povšimnutí po několik dnů. Podle slovenských médií patrně nefungovala signalizace, která personál upozorní na to, že někdo dítě do schránky umístil.

Babybox v areálu Oblastní nemocnice v Kolíně. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Naše zařízení jsou tak technicky složitá a zabezpečená, že jsem si jist, že k chybě nemůže dojít,“ řekl Deníku Hess. V souvislosti se slovenskou tragédií zmínil pocit zármutku nad zmařeným životem malého děťátka – a současně i to, že ho mrzí, jestliže se o slovenském „hnízdu“ hovoří jako o „babyboxu“. „S tím nemá nic společného,“ zdůraznil. Galerie 10 fotografií v galerii › Český babybox je zařízení chráněné Úřadem průmyslového vlastnictví (včetně jeho pojmenování) – a technicky vypadá zcela jinak než schránky provozované slovenským hnutím Šance pre nechcených. „Naše zařízení je technicky složité a zabezpečené tak, že k chybě dojít nemůže; tím si jsem jistý,“ zdůraznil Hess pro Deník. Netají se nicméně obavami, že informace o tom, co se stalo na Slovensku, mohou „znevážit“ i zařízení fungující v Česku – a otřást důvěrou… Upozornění pro spoustu lidí Že babyboxy provozované u nás jsou spolehlivé, potvrdila Deníku Hana Kopalová z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde je tato schránka umístěna hned vedle dětského JIPu. Je tedy vlastně průběžně pod dohledem tamních sester. Technika, která upozorní na případné využití stránky, zahrnuje hned několik systémů. „Babybox je napojený na centrální signalizaci, takže se při jeho využití rozezní alarm sestrám na dětském oddělení. Současně jde signál i na JIP a odcházejí SMS zprávy jak na oddělení, tak i vrchní sestře a primářce,“ připomněla Kopalová. S tím, že současně běží přenos záběrů z kamery, takže je hned vidět, zda je v babyboxu dítě – nebo jen schránku někdo ze zvědavosti otevřel. FOTO: První vlak pro Pražskou integrovanou dopravu natřeli v Nymburce Systém také sám testuje svoji funkčnost – a pokud by zaznamenal poruchu, na obrazovce pro videopřenos se objeví červené výstražné upozornění; současně se zablokují vnější dvířka, takže schránku nebude možné využít. Navíc sestry každý týden fyzicky kontrolují, jak přenos funguje: schránku skutečně otevírají a zkušebně vkládají dovnitř předmět představující dítě. „Prověřují tak signalizaci – a současně babybox dezinfikují,“ uvedla Kopalová. Problém není ani výpadek elektřiny Signál o použití schránky podle Hessových slov směřuje hned při otevření dvířek na více míst: vedle počítače v místnosti stálé služby přichází zpráva také do počítače umístěného v sídle spolku Babybox a do dispečinku provozovaného výrobcem a servisním technikem babyboxů Zdeňkem Juřicou. „Zpráva je dále zaslaná formou SMS a podpořena zvoněním mobilních telefonů zúčastněných zdravotníků a pracovníků spolku Babybox,“ konstatoval zakladatel spolku. „Po vložení děťátka se okamžitě uvede v činnost váhový senzor, který podá další zprávu spolu se zasláním fotografie interiéru babyboxu. Po kontrole babyboxu, provedené vnitřními dvoukřídlými dvířky pracovníky zdravotnického zařízení, přijde další zpráva SMS do všech mobilů účastníků akce – a vzápětí mobily zvoní, čímž oznámí jako posledním signálem, že babybox byl kontrolován,“ konstatoval Hess. O tom, že se právě něco děje – i co přesně – je tedy informována řada lidí. FOTO: Klus a Svěrák mají před premiérou muzikálu o písničkáři a krádeži kola Babyboxy kontrolují pracovníci zařízení, kde jsou tyto schránky umístěny – a v případě poruchy by se dvířka zablokovala tak, aby z vnější strany vůbec nešla otevřít. „Pro případ přerušení dodávky elektrického proudu je babybox vybaven náhradním elektrickým zdrojem – baterií,“ doplnil Hess. S důrazem i na fakt, že vnitřní prostor babyboxu je neustále klimatizován – nikoli tedy jen vyhříván – a samozřejmě také ventilován. Z 81 bedýnek bude brzy už 84 Do babyboxů v České republice byly letos zatím odloženy čtyři děti. Celkově v celé historii, jež se začala psát v roce 2005, se už skrz jejich dvířka vydalo vstříc šťastnějšímu životu 234 nechtěných miminek. Nyní je po celé republice instalováno 81 babyboxů (přes deset z nich prozatím zůstalo bezdětných). Připravuje se zprovoznění tří dalších; bez babyboxu pak už nezůstane žádné z takzvaných okresních měst. Ze série prvních 46 instalovaných „bedýnek“ staršího typu, jednodušších a s menším množstvím funkcí, se již 40 podařilo vyměnit za zařízení nové generace. Jsou mnohem dokonalejší – a lze je i snáze otevřít. Každý babybox také nešťastné matky informuje o možnosti využít azylové domy v sídle spolku Babybox, kde by mohly zůstat s dítětem spolu. Se střechou nad hlavou – a třeba i s jídlem. Babyboxy v Praze a ve středních Čechách Hlavní město:

- Vinohradská nemocnice (původně Hloubětín): 29 dětí

- Úřad městské části Praha 2: 6 dětí

- Úřad městské části Praha 6: 6 dětí

- Praha 8 U Libeňského zámku: 0 Středočeský kraj:

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: 3 děti

- Oblastní nemocnice Kladno: 7 dětí

- Oblastní nemocnice Příbram: 4 děti

- Oblastní nemocnice Kolín: 4 děti

- Nemocnice Nymburk: 3 děti

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: 3 děti

- Nemocnice Mělník: 3 děti

- Nemocnice Slaný: 2 děti

- Nemocnice Neratovice: 1 dítě

- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – Kutná Hora: 0

- Masarykova nemocnice Rakovník: 0

- Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun: 0

Zdroj: Spolek Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem; babyboxy jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly zřizovány

