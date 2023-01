Babišův střet zájmů obírá o peníze školy, tvrdí krajský radní

Vedle středních Čech se stejný problém projevuje i v dalších koutech republiky; hlavně v Olomouckém kraji. A před prezidentskou volbou, v níž dotyčný kandiduje, MMR pojmenovalo příčinu: Andrej Babiš (ANO). Přesněji jeho střet zájmů v době, kdy byl premiérem. Načasování však podle Hešíkové s volbami nesouvisí. Navazuje na termín doručení právních analýz a na rozhodnutí soudu, kdy koncern Agrofert žaloval kvůli neproplacení dotací ministerstvo průmyslu a obchodu.

Problémem jsou zakázky od Agrofertu

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v úterý vysvětlil, že problém, celorepublikově se vztahující na 20 nákupů za více než 43 milionů korun z dotačního programu IROP, se týká dotací z let 2017–2020, kdy byla jako dodavatel vybrána některá z firem seskupených v Agrofertu. V někdejším Babišově podnikatelském impériu, které on coby politik vložil do svěřenských fondů, načež se rozpoutaly dlouhé a úporné debaty, zda tento krok dostačuje.

Prozatím poslední slovo řeklo nyní Bartošovo MMR: zákon o střetu zájmů zakazuje, aby společnosti ovládané členem vlády získávaly veřejné zakázky. S odkazem na audity ministerstva financí i Evropské komise i další expertní stanoviska má podle Hešíkové MMR povinnost peníze neproplatit – a ty již vyplacené vymáhat. „Musíme postupovat podle zákona. Agrofert nemůže být zvýhodněn na úkor jiných podnikatelů, kteří dodržují předpisy.“ uvedl ministr Bartoš, jenž v souvislosti s Babišem hovoří o „braní si občanů jako rukojmí“. Jestliže Babiš dlouhodobě trvá na tom, že svěřenskými fondy vše vyřešil podle zákona, Bartoš nesouhlasí.

Vracení peněz. Možná i strojů?

Obdobné debaty se odehrávaly i na krajské úrovni v době, kdy byly nákupy aktuální. Tehdy, v minulém volebním období, převážil názor, že střet zájmů neexistuje, a tak dodavatel z Agrofertu není problém. To v té době ostatně říkala i tehdejší vláda. Důsledkem je nyní ve středních Čechách zkoumání osmi zakázek z let 2017–2019. Podle Peckové se týkají čtyř škol a školního statku, přičemž největší z nich je nákup traktoru za 13 milionů korun. „Traktory a další technika jsou nezbytné pro fungování školních statků, kde jsou desítky krav, hektary polností a vše slouží pro výuku žáků,“ uvedla hejtmanka s tím, že neplatnost smluv by mohla vést dokonce až k tomu, že školy o vybavení přijdou. Zatím má informaci, že část peněz bude třeba vrátit – a část nebude proplacena.

Nyní zástupci kraje zkoumají, jak postupovat; probírají uzavřené smlouvy, ale i dokumenty k výběrovým řízením. V některých případech nechybí ani prohlášení firem o tom, že střet zájmů neexistuje, protože Babiš již není jejich vlastníkem. „S péčí řádného hospodáře využijeme opravných prostředků a zanalyzujeme, kdo případnou škodu způsobil, zda nebyli zadavatelé uvedeni soutěžícími firmami v omyl a rozhodneme o případném vymáhání prostředků,“ uvedla Pecková. Deníku upřesnila, že konkrétní postup se teprve zvažuje. Kraj bude usilovat i o změnu stanoviska MMR, jakkoli neočekává, že může uspět. Pokud by se prokázalo, že firmy uvedly zadavatele v omyl, byly by prý smlouvy od počátku neplatné. V takovém případě by mohlo dojít i na vracení techniky dodavatelským firmám s nutností vysoutěžit nákupy nové…

Kauza Čapí hnízdo: Na základě čeho Babiš uspěl? Klíčovou roli hrály tři faktory

„O rizicích se vědělo – a v krajích, kde se rozhodli s Agrofertem nespolupracovat, dnes tenhle problém nemají,“ řekla Pecková Deníku. Přičemž se netají názorem, že kdyby takto postupovali i předchůdci v minulém volebním období, dnes by takovéto starosti nebyly. „Spousta práce navíc jen proto, že se tehdejší premiér Andrej Babiš nedokázal odstřihnout od svého byznysu podle zákona,“ posteskla si.

Zcela odlišně vnímá situaci opoziční zastupitel Martin Herman (ANO), který byl v minulém volebním období krajským radním pro oblast investic a veřejných zakázek. „Je to samozřejmě nesmysl a každý, komu by ministr Bartoš chtěl krátit dotace, by se měl bránit. Bude určitě úspěšný. Žádosti totiž byly podávány ještě před změnou zákona o střetu zájmů, který upravila až tato vláda – a nelze je tedy posuzovat podle pravidel, která tehdy nebyla platná,“ řekl Deníku. S tím, že vše vnímá jako předvolební tah protivníků: když Čapí hnízdo přestalo být velkým tématem, zkoušejí něco jiného. „Já si naopak myslím, že brát si v rámci honu na pana Babiše za rukojmí lidi a firmy je mimořádně hloupé a podlé,“ uvedl Herman.

Zrovna před volbami? Tak to vyšlo a je to fér



- Jestliže ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tiskovou zprávu o zakázkách spolufinancovaných dotacemi z let 2017–2020, kde problém spojuje se jménem Andreje Babiše, jen pár dní před prezidentskými volbami, v nichž Babiš kandiduje, a den po vynesení nepravomocného rozsudku v kauze Čapí hnízdo, který pro něj vyzněl příznivě, jde pouze o náhodu. Deníku to řekla mluvčí ministerstva Veronika Hešíková. „Úředníci MMR pracují zcela objektivně, profesionálně, a hlavně nezávisle – a neřídí se tím, kdy se konají prezidentské volby,“ zdůraznila.



- Ministerstvo podle sdělení mluvčí navazuje na celou řadu výstupů z loňského roku v oblasti střetu zájmů. Rozhodnutí o neproplácení dotací kvůli rozporu se zákonem o střetu zájmů je tak dalším krokem. Dřív s ním ministerstvo přijít nemohlo, protože právní analýza v této věci mu byla doručena koncem minulého roku. Čekalo se rovněž na verdikt soudu, kdy koncern Agrofert žaloval kvůli neproplacení dotací ministerstvo průmyslu a obchodu.



- Teoreticky mohlo ministerstvo své rozhodnutí zveřejnit těsně před Vánocemi, sdělila Deníku mluvčí Hešíková. „Nicméně žadatelé by pak museli během Vánoc připravovat námitky, na které mají lhůtu 15 dnů. Takový postup by od nás nebyl fér,“ konstatovala.



- Samotné téma není nové. Už loni v únoru prohlásil na jednání středočeských zastupitelů nynější radní kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha, že organizace zřizované Středočeským krajem kvůli dohadům kolem podezření na střet zájmů expremiéra Babiše přišly o desítky milionů, jestliže poskytovatelé dotací z preventivních důvodů pozastavili vyplácení příspěvků na projekty, kde jako dodavatel uspěly ve výběrovém řízení firmy z koncernu Agrofert. Deník tehdy získal vyjádření jeho mluvčího Pavla Heřmanského, podle jehož slov firma žádnou škodu nezpůsobila. „Podnikáme eticky v souladu s právem České republiky a Evropské unie. Nejsme si vědomi, že bychom se dopustili porušení jakýchkoli dotačních podmínek,“ konstatoval.