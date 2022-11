Materiál ukazuje jak krátkodobější plány na modernizaci vozidel již od roku 2023, tak nákupy nových vlaků. Kraj chce také využít slibovaná nová železniční spojení, zejména pak Všejanskou spojku. Ta by měla umožnit spojení Prahy a Mladé Boleslavi elektrickými vlaky. Pořizování nových vlaků je ale podmíněno slibovanými investicemi Správy železnic. Jde o spojení Praha – Kladno, zkapacitnění koridoru z Prahy do Kolína, spojení do Mladé Boleslavi a elektrifikaci a zdvoukolejnění trati z Prahy do Neratovic. Současně chce kraj také elektrifikovat trať z Prahy do Berouna přes Rudnou.

Lidé se z pokut chtějí vymluvit. Chytá je osmdesát revizorů denně

„Bez investic Správy železnic hrozí stagnace či pokles zájmu o cestování železniční dopravou na dalších tratích, což povede jen ke zvýšení počtu automobilů v ulicích,“ míní Borecký.

Kraj vysvětluje investice do dopravy i odhadem demografického vývoje, kdy v Praze a Středočeském kraji bude dál přibývat obyvatel. To povede k nutnosti posílení kapacit zejména u spojů do Prahy. Materiál poprvé mluví i o možné větší redukci autobusové dopravy: k největším škrtům má dojít mezi Prahou a Mladou Boleslaví a Kladnem, kde lze očekávat po modernizaci železnice přesun lidí do vlaků.

První vlna modernizace příští rok

Modernizace má proběhnout ve třech vlnách: v letech 2023–2026 má jít o nasazení použitých modernizovaných motorových jednotek DMU 70 a DMU 120 na drtivou většinu regionálních tratí. Má jít hlavně o motorové vozy Stadler RS1, Alstom X 73500, Siemens Desiro nebo Alstom Coradia Lint pro regionální tratě na Kralupsku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Kolínsku, Nymbursku a pro trať Praha – Čerčany, Čerčany – Zruč nad Sázavou a Praha – Mladá Boleslav. Bude to znamenat konec Regionov a vozů řady 810. Ve stejných letech mají dorazit i nové elektrické jednotky EMU 240 pro tratě Kralupy nad Vltavou – Praha a Praha – Čáslav, které budou využity pro spěšné vlaky a doplnění stávajících jednotek CityElefant.

Virová hrozba: očkování proti chřipce a covidu lze zvládnout současně

Další velká vlna proběhne na přelomu desetiletí. Kraj bude chtít po vysoutěženém dopravci provoz jednotek EMU 400, tedy s větší kapacitou než stávající jednotky CityElefant. Třetí vlna představuje příchod vozidel poháněných alternativními pohony – vodíkem či bateriemi.

Kraj chce také využít možnosti, kterou mu dává stávající smlouva uzavřená s Českými drahami v roce 2019 a přesoutěžit 20 % výkonů dosud zasmluvněných u Českých drah. Zcela nové soutěže by se pak měly týkat hlavně provozu nových elektrických jednotek. „U části regionálních tratí naopak smlouvu s Českými drahami chceme prodloužit o pět let výměnou za nové vozy,“ dodal Borecký.