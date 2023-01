Konkrétně s městem Čáslav je přitom firma, kterou vlastní miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský, už několik let ve sporu kvůli neuhrazeným poplatkům z uloženého odpadu. Podle bývalého vedení radnice dluží AVE městu stovky milionů korun, což firma popírá. Teď se navíc rozhořel spor i mezi AVE a obyvateli města.

Foto: V Čáslavi se diskutovalo o skládce. Na petici přibývaly podpisy

Proti rozšíření skládky se postavilo mnoho místních. Hora odpadků, která stojí v těsné blízkosti města a zastínila i jeho dominantu kostelní věž, je v Čáslavi výbušné téma v podstatě od svého vzniku v devadesátých letech.

Rada města ale naopak dala záměru zelenou. AVE musí podl starosty města Jaromíra Strnada (ČSSD) splnit jednu zásadní podmínku, rozšířit skládku a zahájit větší provoz smí až v okamžiku, kdy bude hotový jihozápadní obchvat města.

Spor o rozšiřování skládky odpadu v Čáslavi. Chystá se veřejná diskuze

Podle ředitele oddělení pro nakládání s odpady firmy AVE Zdenka Bočana ale vychází celý záměr z nového zákona o odpadech, který nastavuje pravidla pro nakládání s odpady na příštích minimálně 10 let.

„Skládka je v současnosti v nějakém rozsahu a my potřebujeme vybudovat další zařízení, která jsou pro nakládání s odpady nutná. Nejde tedy jen o rozšíření těla skládky směrem k Močovicím, ale také o vybudování recyklační plochy na stavební odpady, zařízení na energetické využití plastů a překládací linky,“ upřesnil Bočan.

Čáslav jako odpadní uzel

AVE plánuje skládku plošně rozšířit o 12 hektarů a současně navýšit její kapacitu o 2 miliony kubických metrů.

Podle bývalého starosty města a zastupitele Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) je takové rozšíření pro město dost zásadní a poukázal na skutečnost, že současná kapacita skládky by měla vydržet ještě minimálně 8 až 10 let. „AVE chce skládku rozšířit, aby mělo kapacitu na ukládání odpadu z celé republiky,“ dodal.

Skládka, která je nyní koncovým zařízením a slouží pouze pro ukládání odpadu, by se kvůli plánované překládací lince stala mezistanicí pro tuny odpadu z širokého okolí. Ten by se po zpracování odvážel z Čáslavi do nejbližší spalovny, což potvrzuje i AVE. „Bohužel město má poplatky ze skládky za uložený odpad, nikoli za přeložený,“ poznamenal zastupitel Martin Horský (Čáslav pro všechny).

380 aut jízd denně děsí lidi

V dokumentaci EIA posuzující záměr z hlediska vlivu na životní prostředí, kterou předložila firma AVE, se uvádí, že v souvislosti s rozšířením skládky dojde k výraznému nárůstu dopravy. Předpokládá se, že počet jízd nákladních aut stoupne ze současných 180 za den, na 380.

Ve městě kvůli tomu vznikla petice a podle její autorky Jany Obořilové ji během pěti dnů podepsalo téměř 1400 lidí.

„Ano, doprava skutečně stoupne právě proto, že skládka již nebude pouze koncovým zařízením. Pro obyvatele města ale k přímému navýšení nedojde, protože podmínkou je vybudování obchvatu, který je dán územním plánem města. Před samotnou výstavbou a zahájením provozu musí dojít k dokončení obchvatu. Proto jsme se vyjadřovali ve smyslu, že nedojde k navýšení dopravy,“ řekl Bočan k tomu, že ještě před pár týdny společnost AVE popírala nárůst dopravy. „Musíme skládku rozšířit a navýšit její objem. Neznamená to ale, že by se zvýšil počet odpadu nebo množství aut, které ho vozí," řekla na začátku ledna mluvčí AVE Pavla Ivácková Deníku. Pravda je, že počet aut se sice nutně rapidně zvýšit nemusí, ale množství jízd těchto náklaďáků stoupne více než dvojnásobně.

AVE versus Čáslav

Spor o rozšíření skládky není prvním konfliktem mezi firmou AVE a městem či jejími obyvateli. Firma dokonce čelí trestnímu stíhání v souvislosti s výběrem poplatků za odpady na skládkách.

Konkrétně případ AVE versus Čáslav začal už v roce 2013, kdy se na radnici začali pozastavovat nad tím, proč hora odpadků na místní skládce narůstá, ale poplatky za zde ukládaný odpad rok od roku klesají. Podle Horského firma roky obcházela zákon a neodváděla řádně poplatky za ukládání odpadu a jen městu dluží stovky milionů korun.

„Společnost AVE CZ vede s městem Čáslav dlouhodobý spor o výklad některých ustanovení zákona o odpadech. Konkrétně se jedná například o způsob výpočtu poplatků za ukládání odpadů na skládky, který se začal uplatňovat ještě v době před akvizicí společností EP, tedy v době, kdy společnost AVE CZ měla rakouské majitele. AVE CZ je nesprávně přičítána k tíži nejednoznačnost zákona, díky níž se nyní správní orgány snaží zpětně změnit svůj výklad povolení k provozu skládek, která dříve schválily,“ říká Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ, a dodává: „Postup AVE CZ by ale v žádném případě neměl být kriminalizován.“