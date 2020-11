Autobusy budou mít přednost na křižovatkách, rozhodli Jermanová a spol.

Končící vedení Středočeského kraje v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) rozhodlo na svém posledním zasedání o velké investici do veřejné dopravy. Celkem 400 autobusů chce vybavit zařízením pro aktivní preferenci na křižovatkách na území Prahy. Hotovo by mělo být do roku 2023.

Nové kloubové autobusy MAN Lions'City G. | Foto: Facebook / OAD Kolín