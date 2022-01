Do práce chodí lidé v karanténě

Pacientů s covidem bylo ve středu ráno ve středočeských nemocnicích 110; na jednotkách intenzivní péče z nich leželo 20. Pro nemocnice, stejně jako pro pobytová zařízení sociálních služeb (tedy nejčastěji domovy seniorů) je nyní aktuální nedostatek pracovníků, protože hodně zaměstnanců zůstalo kvůli koronaviru v izolaci nebo v karanténě.

KRIZOVÝ ŠTÁB LETOS JIŽ POČTVRTÉ



Ve STČ kraji:

? 5 758 nově nakažených

? 7denní incidence: 2163 nakažených/ 100 tis. obyv.

? reprodukční číslo 1,30



Ve STČ nemocnicích:

? 110 osob s nákazou Covidem

? z toho je 20 osob na jednotkách intenzivní péče



⏩https://t.co/zRFEexaOpa pic.twitter.com/K8SD9dDSb4 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 26, 2022

Nenahraditelné pozice, například zdravotní sestry, jsou nyní někde obsazovány personálem v pracovní karanténě: lidmi, kteří jsou bezpříznakoví a mají negativní test, nicméně by měli zůstávat doma kvůli rizikovému kontaktu. Celkem bylo zatím v kraji podáno šest desítek žádostí o institut pracovní karantény; přesně 59. Zaměstnanci, kterých se týká, musí dodržovat omezující opatření – především je třeba zabránit zbytečným kontaktům se zbytkem kolektivu.

Mezi klienty pobytových sociálních služeb je situace stabilizovaná, informoval ve středu mluvčí kraje David Šíma. „Poslední data ukazují, že v zařízeních zřizovaných krajem byl pozitivní jen jeden z více než 5,5 tisíce klientů,“ konstatoval. Zato průměrná nemocnost personálu (bez ohledu na to, zda se jedná o covid) se vyšplhala zhruba na osm procent. „Podobná situace je v zařízeních, která nejsou příspěvkovými organizacemi kraje,“ připomněl Šíma.

Režim pracovní karantény začaly využívat tři středočeské nemocnice

Skoro až překvapivě se dopravcům daří zvládat zajišťování provozu veřejné dopravy, byť v celém kraji kvůli nemoci nebo karanténě nyní chybí kolem 170 řidičů. Díky organizačním opatřením směřujícím k maximálnímu využití dostupných šoférů i tomu, že se za volant posadili také lidé z kanceláří, kteří mají patřičná oprávnění a běžně jezdívali jen příležitostně, zatím nebylo třeba přistoupit k očekávaným rozsáhlejším škrtům.

Třeba ve středu v rámci dopravního systému PID nevyjelo pět spojů na jedné lince; většiny autobusů se lidé dočkali podle jízdního řádu. „V průměru se denně ruší zhruba šest spojů, což je velký úspěch – vzhledem k tomu, že ve Středočeském kraji vyjíždí denně na 14 tisíc spojů,“ pochválila dosavadní stav hejtmanka Pecková. Informace k plánům na následující den mohou cestující najít vždy po 19. hodině na webu pid.cz.

Nejvíc koronaviru je kolem Prahy

Koronavirem nejvíce zasažené okresy ve středních Čechách zůstávají nadále Praha-západ a Praha-východ. Vysoké přepočty podílu nakažených na počet obyvatel vykazují také Berounsko, Mělnicko a Příbramsko. V úterý bylo ve středních Čechách nově evidováno 5758 pozitivních výsledků.

Radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) konstatoval, že stále platí, že nejvíce se koronavirus rozšířil mezi dětmi, mládeží a rodičovskou generací – konkrétně ve věkových kategoriích 12–15 let, 16–19 let a 30–49 let. „Dále je patrné, že postupně se nákaza dostává i do zranitelné starší populace, což (byť má Středočeský kraj vysokou proočkovanost) může mít v příštích dnech dopad na nemocnice,“ varoval radní, že může být hůř.

Téměř čtyřicet tisíc případů. Denní přírůstek podruhé v řadě překonal rekord

Jestliže zmínil proočkovanost populace, ta je v kraji celkově na úrovni 66,6 procenta; v mezikrajském srovnání jde o druhou nejvyšší hodnotu. Takzvanou posilující dávku již dostaly 482 tisíce Středočechů; to představuje přes třetinu populace. „Ve věkové kategorii 60+ má posilující dávku 70 procent populace,“ konstatoval Šíma.