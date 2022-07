Výpadky v autobusové dopravě: Nemáme dostatek řidičů, ohlásil dopravce

S rozsáhlejšími výpadky v autobusové dopravě se ve čtvrtek 30. června setkali cestující na Nymbursku a Mladoboleslavsku. Kvůli tomu, že dopravce z Kolína ohlásil nedostatek řidičů, se cestující nedočkali některých spojů na linkách číslo 432, 433 a 436. Projevilo se to zejména v Milovicích a Nymburce, ale dopady tohoto stavu zasáhly i do Lysé nad Labem či Mladé Boleslavi; stejně jako do Strak, Vlkavy či Luštěnic. Obzvlášť v Nymburce by cestující neměli bezvýhradně spoléhat na autobusy ani v pátek: ze stejného důvodu tam byly na 1. červenec ohlášeny výpadky na linkách 433 a 436.

Řidič autobusu. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Je to jen náhoda – nebo varovný signál, že se do středních Čech šíří „autobusová nemoc“ z Pardubicka, kde společnost BusLine pro nedostatek řidičů nedokáže vypravovat spoje v až šokujícím měřítku? Tuhle otázku položil Deník mluvčímu organizace Ropid spravující systém Pražské integrované dopravy Filipu Drápalovi. „Je to spíš pandemie celorepubliková,“ reagoval. Nedostatek řidičů je podle jeho slov problém všude. Obecně tedy platí, že personální stav není dobrý nikde – a podobný problém se tak může objevit kdekoli. Zrovna s příchodem července se toto riziko podle Drápalových slov snižuje: s přechodem na prázdninové jízdní řády bude šoférů potřeba méně. Situace by se tak mohla zlepšit. „Na druhou stranu – i řidiči si o prázdninách vybírají dovolenou,“ poznamenal Drápal. Čas na dohodu o veřejné dopravě brzy vyprší. Hrozí rušení spojů Náměstek středočeské hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy, Deníku řekl, že podle informací, které získal od vedení organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje, by čtvrteční stav neměl naznačovat dlouhodobější problém. Dopravce tentokrát nesplnil své povinnosti, což bude IDSK řešit v rámci smluvních sankcí. „Je to jednorázový exces – alespoň podle toho, jak já tomu rozumím,“ řekl Borecký Deníku. I on připouští, že nedostatek řidičů je problém dlouhodobý a palčivý všude – nicméně k tomu, co se stalo ve čtvrtek, chce znát všechny souvislosti. Včetně toho, zda je pravdou, že ve stejné době, kdy dopravce ohlásil, že pro nedostatek personálu nemůže pokrýt svěřené linky, měl údajně zajišťovat náhradní autobusovou dopravu pro České dráhy. Prostě nejsou lidi. Nikde Mluvčí společnosti OAD Kolín Miroslav Slaný Deníku upřesnil, že nepříjemný čtvrteční výpadek obnášel dva šoféry: jednoho na ranní směně, jednoho na odpolední. Souvisí to podle něj s celkovým nedostatkem řidičů a aktuální nemocností. „Cestujícím se velice omlouváme za způsobené komplikace,“ sdělil Deníku Slaný. Výpadek spojů podle Slaného souvisí s tím, že se společnost se v poslední době potýká s nedostatkem řidičů (jako ostatně všichni dopravci): personálně je „na hraně“. „Na jaře letošního roku, kdy se po ukončení covidových protiepidemických opatření opět rozjely zájezdy a mezinárodní linky, nám část řidičů odešla a vrátila se ke své původní práci na těchto linkách a zájezdové dopravě,“ upozornil mluvčí na souvislosti. „Vedle toho v poslední době máme poměrně vysokou nemocnost. Několik řidičů nám nyní náhle onemocnělo,“ uvedl s tím, že se tak firma dostala „za hranu“: prostě není možné zorganizovat plný provoz. A ano, podle smlouvy se Středočeským krajem hrozí za nevypravení spojů sankce. „Rozhodně ale musím vyloučit, že by výpadek spojů jakkoliv souvisel se zajišťováním náhradní dopravy pro České dráhy,“ zdůraznil Slaný. „Zaznamenali jsme, že se tyto dezinformace mezi veřejností šíří, ale musím je dementovat. Je pravda, že máme uzavřenu s ČD rámcovou dohodu na zajištění plánované náhradní autobusové dopravy při výlukách. Musím ale jednoznačně vyvrátit spekulace, že bychom snad kvůli tomu omezovali dopravu na příměstských linkách. V průběhu června, kdy nás trápí personální výpadky, jsme pro ČD nezajišťovali žádnou náhradní dopravu,“ odmítá dohady, že by cestující z vlaků dostali přednost před lidmi čekajícími na zastávkách. Hasiči měli rušnou noc, kvůli silným bouřkám vyjížděli ke stovkám událostí Jestliže se firma potýká s nedostatkem řidičů, snaží se tuto situaci řešit. Nabírá nové – což je ale časově náročnější: ve většině případů se zájemci musí takzvaně dokvalifikovat a udělat si řidičský průkaz skupiny D (což nábor prodlužuje minimálně o dva a spíš o tři měsíce). Dalším opatřením je optimalizace oběhů vozidel, což má přinést úsporu v denní potřebě řidičů. I to však vyžaduje důkladnou a časově náročnější přípravu. „Některé výpadky řešíme formou subdodávek od jiných dopravců,“ připomněl Slaný. Žádosti o výpomoc od jiných firem, které jsou nejen konkurenty, ale i kolegy, však často naráží na pokrčení rameny: sami máme málo. „I většina okolních dopravců, s kterými se provozně potkáváme (Arriva, ČSAD SČ, ČSAD Polkost, ICOM, DPP) a jednáme s nimi o dočasném zajištění provozní výpomoci, hlásí personální podstav – a jsou rádi, že dokážou jakž takž zajistit své linky,“ konstatoval Slaný.

