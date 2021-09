Dotace tak, jak je ministerstvo krajům nabídlo, nedávají pro střední Čechy smysl, míní náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN). Stát nabízí jednotně po třech milionech korun – stejnou částku bez ohledu na velikost a počet obcí – kterou kraj může rozdělovat v rámci příspěvků na provozní náklady prodejnám v obcích do tisíce obyvatel (případně až třítisícovým, pokud mají malé osady s obchodem). Podle Michalikových slov je to v případě středních Čech směšná částka. „Pokud chce ministerstvo průmyslu a obchodu pomoci středočeským malým obchůdkům doopravdy, ať pro největší kraj v zemi alokuje alespoň 30 milionů,“ uvedl Michalik.

Tři miliony nestačí. Co dál?

Třímilionovou částku označil náměstek hejtmanky za danajský dar: aby mohly smysluplně pomoci, tyto peníze rozdělit nejde, takže by to jen znamenalo zátěž pro krajskou administrativu. Pokud by kraj chtěl podělit všechny předpokládané žadatele o podporu, vycházelo by to podle Michalikových propočtů na pár tisíc pro jeden krámek – což žádnému z provozovatelů bojujících o přežití svého podnikání trn z paty nevytrhne. „Předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu 6000 korun – a to jim opravdu v ničem nepomůže,“ upřesnil náměstek hejtmanky. A poslat vyšší částky rozdělené třeba těm, kteří budou při žádání o dotaci nejrychlejší? Ne, „závod v klikání“ představitelé kraje pořádat nemíní.

AČTO tento postoj nesdílí – a nabízí srovnání: jestliže třeba na opravu silnic má kraj jen omezené prostředky, znamená to, že podle stejné filozofie bude lepší, než opravovat ty, které jsou v nejhorším stavu, raději neopravovat žádné? Předseda asociace Pavel Březina stojící v čele Svazu českých a moravských spotřebních družstev – skupiny COOP nabízí možné řešení: krajští úředníci by mohli vytvořit přesnější pravidla. „Řešením by tak bylo například omezení vyplácení dotace jen pro obchody v obcích s méně než 500 obyvateli. Rázem by přidělovaná částka mohla být pro jednotlivé obchody větší – a počet žadatelů by se také radikálně snížil,“ radí Březina týmu na hejtmanství.

Asociace, které se hlásí k tomu, že byla u zrodu programu pro podporu obchůdků, připouští, že na projekt by mělo být vyčleněno více peněz – nicméně podotýká, že ministerstvo již nyní pro tento program přislíbilo navýšení prostředků. A 15 milionů, které zatím mají být určeny pro každý kraj na příštích pět let, by prý mohlo pomoci alespoň těm vesnickým prodejnám, jejichž situace je nejtíživější. AČTO také oceňuje, jak na program Obchůdek 2021+ reagovaly některé jiné kraje: nově je motivoval k vlastní podpoře venkovských obchodů, jestliže dosud podobný projekt neměly.

Právě to předseda asociace Březina vidí jako plus: pokud venkovské prodejny podpoří bez ohledu na politické zabarvení volených zástupců i kraje a obce, kombinace jednotlivých příspěvků už může představovat vcelku zajímavou částku. Připomněl, že vesnice mají za sebou vlnu zavírání hospod i obchodů – a zbylé prodejny jsou dnes často jediným centrem společenského dění. A zároveň místem, kde si místní, často občané ve vyšším věku, mohou kromě potravin leckdy obstarat i řadu dalších služeb: výběr hotovosti, platbu složenek, nákup léků či poštu. Přičemž pandemie onemocnění covid-19 ukázala, jak zásadní může být možnost nákupu potravin bez složitého cestování.

Odlišný pohled politiků

Před jednáním středočeských zastupitelů, které se chystá na 13. září, se zdá, že dotace pro obchůdky mohou být jedním z témat sporů politických rivalů. Opoziční zastupitel Robert Bezděk (ANO) soudí, že podpora vesnických prodejen se má stát jedním z prostředků pomáhajících zabránit vylidňování venkova. S tím, že dotace by pomohly pokrýt provozní náklady malých koloniálů. „Například mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, ochranné pomůcky a jiné výdaje,“ vypočetl. Naopak náměstek hejtmanky Michalik program ministerstva v aktuální podobě vnímá pouze jako „předvolební projekt“ ministra Karla Havlíčka (za ANO).

Obcí s počtem obyvatel do tisíce má Středočeský kraj 866. Do tří tisíc už jich je 1068. Celkový počet obcí a měst v kraji je zapamatovatelný poměrně snadno: 1144. Zastupitel Bezděk připomíná i další údaj: obcí do dvou tisíc obyvatel je 1021 – a žije v nich přes 40 procent obyvatel Středočeského kraje.