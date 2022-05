Kraj nadále bude ve spolupráci s dalšími partnery provozovat centra označovaná jako KACPU v Kutné Hoře, Příbrami – a společně s hlavním městem také v Praze. I přímo v Mladé Boleslavi však možnost registrace běženců zůstane zachována – jen se to už nebude dít ve speciálním centru zřizovaném k tomuto účelu, ale standardně na služebně cizinecké policie; případně na místním pracovišti odboru migrační a azylové politiky ministerstva vnitra.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je současně předsedkyní krajského krizového štábu, připomněla, že vzhledem poklesu počtu přicházejících uprchlíků už není třeba zřizovat KACPU v takovém počtu jako dosud (přičemž střední Čechy beztak byly rozsahem své sítě asistenčních center mezi kraji výjimkou). Už přednedávnem se ostatně zkracovala jejich provozní doba, když původně byla tato centra otevřena nonstop. „V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni činnost našich center opět posílit, ale chci věřit, že to do budoucna nebude potřeba,“ konstatovala Pecková. Tlumočila také ujištění cizinecké policie, že ta je na možný větší příliv uprchlíků v Mladé Boleslavi připravena.

Tělocvična školy v ulici 17. listopadu opět může začít sloužit svému účelu – tedy sportovní činnosti. „Jsem ráda, že její prostory budou moci zase využívat děti pro své aktivity,“ poznamenala Pecková.

Sportování však ve škole neustalo ani v uplynulých týdnech – a Pastelka se dokonce může pochlubit několika úspěchy na okresní úrovni. V polovině dubna byli osmáci a deváťáci druzí v basketbalové soutěži, následně stejně staré dívky dokonce turnaj vyhrály a vybojovaly postup do krajského kola. Družstvo čtvrťaček a páťaček obsadilo třetí místo ve vybíjené. Počátkem května sedmáci a osmáci postoupili z druhého místa v rámci okresu do krajského kola Olympijského víceboje – odznaku všestrannosti; v tomto týmu jsou jak chlapci, tak dívky. V silné konkurenci se reprezentanti a reprezentantky Pastelky v atletice neztratili ani 3. května v rámci okresního kola Poháru rozhlasu: v součtu bodů za štafetu 4x60 m, běhy na 60 a 800 m, skoky do dálky i výšky a vrh koulí získali osmáci a deváťáci pátou příčku; stejně staré dívky skončily šesté.