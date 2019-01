Benešov - Do zajímavé situace se před blížícími se krajskými volbami dostal vzájemný vztah nejvýraznějších osobností dvou největších koaličních partnerů v současném benešovském zastupitelstvu.

Jaroslava Pokorná Jermanová (vlevo) v rozhovoru se starostou Petrem Hostkem. | Foto: Zdeněk Kellner

Do poslanecké kanceláře místopředsedkyně dolní komory Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) totiž přišel nepodepsaný dopis, v němž jí pisatel varuje před počínáním starosty Benešova Petra Hostka (ČSSD).

Anonym Jaroslavu Pokornou Jermanovou upozorňuje, že starosta města za jejími zády chystá vytunelování vydělávajících Městských tepelných zařízení Benešov.

Jak na vzkaz reagovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová, Benešovský deník nezjistil. Její mobil nebyl dostupný.

Kromě dopisu Jermanové se městem šíří také zvěst, která se týká připravovaných a zastupitelstvem již schválených transformací příspěvkových organizací na obchodní společnosti.

Lidová tvořivost přisuzuje starostovi Benešova, že společně s řediteli jednotlivých městských organizací, které se budou transformovat, připravuje jejich prodejem soukromým vlastníkům jejich vytunelování.

'Dokonalý soukromý byznys'

„Zpočátku mě taková nařčení mrzela," přiznal Hostek. „Znám ale ekonomiku těchto organizací, proto jsem se tomu nakonec zasmál," uvedl starosta a připomněl, že se v nadsázce už bavil i s ředitelem Městských sportovních zařízení Benešov Petrem Kotoučem o tom, kdo z nich zaplatí první polovinu dotace, kterou firmě poskytuje z rozpočtu město Benešov.

„Každého z nás by to za rok vyšlo na šest a půl milionu korun, proto by to pro nás byl skutečně dokonalý soukromý byznys," řekl sarkasticky starosta Benešova Petr Hostek.

Už zcela vážně pak připomněl, že veškerý majetek Benešova uložený v Městských sportovních zařízeních, Městských tepelných zařízeních nebo Kulturním a informačním centru, zůstane v držení města.

