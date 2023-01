Zdeněk Manina, sochař, kreslíř, malíř, pedagog, Kladno

Panu prezidentovi gratuluji ke zvolení a vzkázal bych mu, aby se mu dařilo naplňovat to, co sliboval před volbami a aby v tom pokračoval dál. Věřím, že povede naši společnost k hodnotám a ke slušnosti. Úplně bude stačit, když nebude dělat to, co dělal dosud prezident Zeman. Co se týká rozdělené společnosti a zasypávání příkopů, které se tvořily dlouhé dvě desítky let, nebude to snadné a jistě to bude běh na dlouhou trať. Věřím, že i v tom bude prezident Petr Pavel úspěšný. Je to člověk, který umí jednat, a myslím, že dokáže odolávat tlakům zvenčí.