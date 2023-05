/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na berounském Husově náměstí se v pondělí 8. května uskutečnil třináctý ročník happeningu Čekání na tramvaj. Akce je každoročně čím dál více populární a letos se jí účastnila asi stovka lidí, z toho jich asi polovina přišla v dobových kostýmech. Inspirací k této recesistické akci se stala pohlednice z roku 1904, která zachycuje Husovo náměstí v budoucnosti i se dvěma tramvajovými vozy. Originál této pohlednice si mohou letos vůbec poprvé prohlédnout návštěvníci Muzea Českého krasu.

13. ročník berounského happeningu Čekání na tramvaj | Video: Radek R. Kaša

Před 14. hodinou se berounská tramvajová zastávka Náměstí začala pomalu plnit prvními cestujícími v kostýmech z období začátku 20 století. Sloupek s hodinami postupně obklopila zavazadla a chvilku nato vyrazil na obchůzku průvodčí Jiří Zápotocký, aby cestujícím prodal cestovní doklad.

„Kdo si ještě nezakoupil lístek? Prosím ustupte z kolejí, tramvaj by tu měla být na čas, aby se nestal úraz,“ upozornil hlouček nedočkavců průvodčí. Oficiálního zahájení se poté ujal hlavní organizátor Patrik Pařízek. Zájemci si u stanice tramvaje mohli pořídit pamětní placky či kopie tramvajové pohlednice z roku 1904.

Poté, co se na náměstí sešlo kolem padesátky dobově oděných účastníků, všichni se shromáždili k focení před budovou Muzea Českého krasu. Následně za doprovodu flašinetu vyrazil průvod kolem náměstí. Mezitímco vloni se akce na berounském náměstí účastnila i cestující z Koreje, letos to byl Ital Claudio Ortu, který již třetím rokem žije v Praze.

Přijede do Berouna tramvaj? Oblíbeny happening se na náměstí vrací už potřinácté

„S Patrikem jsme kamarádi a když mě na událost pozval, moc rád jsem přijel. Je to pro mě úžasná a zajímavá akce, která mi rovněž přiblížila kus poutavé historie o České republice. Je tu moc hezky, ale ještě pořád nedávám ty studené zimy,“ uvedl s úsměvem Claudio.

Akce se po 15. hodině přesunula do prostor muzea, kde byla zahájena výstava tramvajových modelů, a to včetně tramvajového vozu, který je vyobrazen na futuristické pohlednici. „Jde o tramvaje, které jsou v České republice doposud v provozu, a také ty, jež už cestující nevozí. A speciálně byla pro tuto výstavu vytvořena naše berounská tramvaj,“ prozradil Patrik Pařízek. Ten expozici odhalil s oblíbenou pražskou tramvajačkou Karolínou Hubkovou. Expozice bude k vidění až do června. Návštěvníci si společně s modely tramvají mohou prohlédnout i slavnou futuristickou pohlednici.

I když se happeningu každoročně účastní stále více lidí, ani letos se cestující tramvaje nedočkali. Snad příští rok.

Stánkaři na trhu kouzlí s cenami. Aby lidé kupovali a my přežili, říkají

Futuristická pohlednice vyšla z dílny knihkupce Václava Anthonya někdy v roce 1904. Snímek zachycuje berounské Husovo náměstí s radnicí v pozadí, jež v jeho prostředku protínají sbíhající se koleje s dvěma tramvajovými vozy – jeden z nich zjevně veze cestující. V popředí stojí čtyři postavy, dva muži, žena a průvodčí.

Takto si předci představovali, jak by mohl Beroun vypadat za 100 let. Pohlednice přitom pochází ze série Beroun v budoucnosti, která reprezentuje cekem tři vize. Jsou to parníky na Berounce, vzducholodě nad městem a avizovaná tramvajová doprava na náměstí.