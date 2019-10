„Sázením lidé oslaví 30 let demokracie,“ připomněl za organizátory David Kopecký. S tím, že obnova přes kilometr dlouhé historické polní cesty naváže na výsadbu Aleje svobody pod horou Říp, která završila kampaň Stromy svobody pořádanou ke stému výročí vzniku Československa.

Na rozdíl od Podřipska, kde byla loni vysazena stovka lip, však alej u Prahy bude ovocná: zasazeno má být 132 jabloní, třešní, hrušní a kdouloní. Počítá se s tím, že za pár let, až stromy začnou rodit, se lidé budou moci na místo vracet, aby si utrhli – a to doslova – plody své práce.

Nadace Partnerství přitom očekává, že kvůli výsadbě se sjedou lidé z celé republiky. „Zván je každý; stačí se zaregistrovat na www.sazimebudoucnost.cz/alejsvobody,“ konstatoval Kopecký. Organizátoři předpokládají, že dobrovolníků dorazí stovky.

Čeká se mezinárodní účast

„Účast již přislíbili velvyslanci a velvyslankyně severských ambasád. Počítá se také s účastí základních škol, univerzit, firem, ministerstev – a samozřejmě starousedlíků. Na místě také vystoupí písničkář Miroslav Paleček,“ poznamenal Kopecký, že výsadba se má stát událostí dokonce s mezinárodní účastí.

Loňského sázení aleje se u obce Mnetěš se pod Řípem účastnily tři stovky dobrovolníků. Právě díky ohlasu a atmosféře tamější akce se organizátoři rozhodli opakovat sázení každoročně – a to jako „putovní oslavu svobody a demokracie“. To jsou slova strategického ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty, jenž současně odkazuje na iniciativu Sázíme budoucnost, pod jejíž hlavičkou se sázení aleje koná.

„Obnova starých cest je navíc nesmírně důležitá pro přerušení souvislých pásů polí, navrácení krajinné mozaiky i pro omezení eroze půdy,“ zdůraznil Kundrata. Trasa nové cesty, jež měří 1060 m, podle starých map kopíruje původní polňačku. Výsadbu starých odrůd ovocných stromů doplní ještě květinová louka, jež současně poskytne útočiště řadě živočichů.

„K odpočinku budou podél cesty sloužit jednoduché dřevěné lavičky. Obnova historické polní cesty přispěje k budování Zelené páteře, kterou obec realizuje ve spolupráci s Klárou Salzmann již od roku 2015,“ odkázal Kopecký na krajinářskou architektu z Plzeňska.

Lípám pod Řípem se daří

„V současné době je okolí vesteckého rybníka hezky upraveno, chybí však přímé napojení mostu přes rybník, které by mohlo lidi víc vtáhnout do krajiny, nabídnout klidné vycházky s výhledem do okolí a propojit sousední obce Hrnčíře a Vestec,“ doplnila krajinná architektka Zuzana Grečnárová ze studia Zahrada Praha, která se na projektu výsadby podílela.

To, jak úspěšné může být společné sázení na více než kilometrovém úseku, ukazuje právě výsledek loňského úsilí na Podřipsku. Lípám se po roce až na výjimky daří, konstatoval starosta Mnetěše Vladimír Satran (nez.; Naše Mnetěš). „Stromy pravidelně zaléváme, ale na některých z nich si bohužel začali pochutnávat srnci nebo hraboši, kteří nám prokousali i zavlažovací vaky,“ přiblížil dosavadní úskalí.

„Díky vzorné péči firmy Arboeko se ale podařilo většinu škod napravit a zachránit 96 procent stromů,“ pochválil spolupráci se zahradnictvím z Obříství na Mělnicku, díky jehož zásahům se nakonec neujaly jen čtyři z lip. Současně Satran připomíná, že výsadbou a péčí o stromky nic nekončí.

„Do termínu oslav 17. listopadu na místo přibude i nová odpočinková lavice se stojanem pro kola a pamětní cedulí, u které se budou moci poutníci a cyklisté zastavit a pokochat pohledem na Říp,“ plánuje starosta.