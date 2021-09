Účastníci akce se mohou na slavnostech pohybovat pouze s páskou na ruce prokazující bezinfekčnost v rámci pravidel proti šíření koronaviru. Vyzvednout si ji lze u testovacího stánku se zdravotníky (ty budou na obou březích). Kdo se nemůže prokázat očkováním nebo potvrzením o nedávném prodělání onemocnění covid-19, má možnost nechat se v rámci zdravotního pojištění bezplatně otestovat – plivnutím do kelímku.

Představí se také hasiči, a to nejen místní, ale i jejich kolegové ze Zdib a pražského Suchdola. Spolek Pravý Hradec zve mimo jiné na vystoupení vzdušné akrobatky Adléty Černé – přičemž zájemci budou mít možnost tuto aktivitu nejen obdivovat, ale také si ji vyzkoušet. Nejmenším návštěvníkům nabídne Pravý Hradec vystoupení žongléra i žonglérskou dílnu, divadelní pohádky, dále dílnu vitráží Tiffany a textilní dílnu s potiskem triček.

Už na desátou dopolední se chystají závody kol do vrchu klecanského, ze sportovních aktivit se uskuteční také nohejbalový turnaj na hřišti v Klecánkách – ale také dojde na oficiální otevření bikeparku v Roztokách. Na 15.30 hodin je ohlášen seskok parašutistů do Vltavy a po setmění, od 21.50 hodin, oživí řeku světla na Vltavě.

Na obou březích propojených přívozem se od odpoledních až do večerních hodin budou střídat hudební vystoupení – a připraven je také doprovodný program .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.