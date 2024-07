Sobota 13. července

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Den otevřených dveří hangáru Točná

Kdy: 13-18

Kde: Letiště Točná, Praha 12

Za kolik: Vstupné zdarma

"K vidění budou naše letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu! Pro více aktuálních informací sledujte náš facebookový profil a webové stránky www.tocna.cz. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé akce.

Den se zvířátky

Kdy: 10-17

Kde: Pirátí zátoka, Vltavanů 546, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Užijte si akci určenou pro všechny milovníky zvířat. Radost na tvářích budou mít dospělí i děti! Můžete se těšit na různé druhy papoušků, plazů, africké šneky, hlodavce, göttingenské miniprasátko a další zvířátka.

Ozzy & Black Sabbath revival

Kdy: Od 21

Kde: Vagon klub, Palác Metro, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 200 Kč

Máte rádi písničky kapely Black Sabbath nebo i sólovou tvorbu Ozzyho Osbournea? Vydejte se do Vagonu a užijte si nesmrtelné šlágry v podaní české revivalové kapely.

Neděle 14. července

Letní streetfood festival

Kdy: 10-19

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Bublinka: Festival Prosecca a vína

Kdy: 11-21

Kde: Cross club, Plynární 23, Praha 7

Za kolik: Vstup v podobě festivalové skleničky za 100 Kč

"Bublinky, bubliny a perly všechno druhu na tebe čekají v létě venku před Crossem. Prosecco, víno, šampus & sekt v párování se sýry, šunkami a dalšími deli, to přece chceš! Expanduj svoje sociální bublinky. Součastí festivalu bude Dobročinnej blešák - projekt pomáhající malým neziskovým organizacím díky prodeji#sustainable módy," zvou pořadatelé akce.

Letní kino: Kill Bill

Kdy: Od 21

Kde: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Bývalá členka špičkového zabijáckého komanda (Uma Thurman) se rozhodne navždy skončit s minulostí a vdát se. Její svatební den se však změní v krvavá jatka v okamžiku, kdy na ni zaútočí její vlastní bývalý šéf Bill (David Carradine) a střelí ji do hlavy. Mladá žena však nezemřela, i když si to všichni myslí: šťastnou náhodou vražedný útok přežila, ale upadla do kómatu. Po čtyřech mučivě dlouhých letech se vrací z temného zápraží smrti s jedinou myšlenkou: pomstít se všem, kteří jí ublížili, bez ohledu na to, co je k tomu vedlo. Ke všemu odhodlaná hrdinka, která si říká „Nevěsta“, však teprve musí zjistit, kdo je proti ní – a také to, jestli neexistuje někdo, kdo by mohl stát na její straně… Chladnokrevná pomsta, mrazivá nenávist a vzpomínky na zrazenou lásku vedou elitní vražedkyni po cestě krve, ze které – možná – není návratu.

Vícedenní akce

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou! „Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Za branami hotelu Mandarin Oriental, Prague se otevírá útulná letní terasa

Kdy: Hudební program každé úterý a čtvrtek, terasa otevřena denně

Kde: Zahrada hotelu Mandarin Oriental, Nebovidská 459/1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

S úderem prázdnin otevírá hotel Mandarin Oriental, Prague svou letní terasu, která je ideálním útočištěm před ruchem velkoměsta ale i místem plným hudebních a gastronomických zážitků. Nachází se v prostorách bývalého dominikánského kláštera v historické části pražské Malé Strany a na první pohled okouzlí všechny příchozí nejen krásným prostředím obklopeným zelení, ale i zbrusu novým jídelním lístkem, signature koktejly, prvotřídním servisem nebo možností parkování v samém centru metropole. Kromě vizuálních a chuťových zážitků na hosty čeká i živá hudba či létem pulzující DJ sety.

close info Zdroj: Mandarin Oriental zoom_in Navštivte oázu klidu v zahradě hotelu Mandarin. Každé úterý od 18:30 vystoupí zpěvačka a skladatelka Dashi, jejíž písně se povětšinou nesou na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu. Ve čtvrtek pak na hosty ve stejný čas čeká DJ Teekay, který venkovní terasu rozezní melodiemi chill lounge hudby.

„Kombinace lahodných pokrmů, osvěžujících nápojů a nezapomenutelné atmosféry činí z venkovní terasy restaurace Monastiq jedno z nejlepších míst pro letní relaxaci v centru Prahy,“ popisuje prostředí Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague. „Přestože se nachází v rušné ulici Malé strany, jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v soukromé oáze, kde můžete uniknout shonu města a užít si večer v příjemné společnosti i podmanivé atmosféře. Je to i perfektní místo na letní party a posezení s kolegy po práci.“

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

Za dveřmi: Pražský festival pouličního divadla

Kdy: 10. až 16. července

Kde: Hlavní scény Holešovická tržnice a Mariánské náměstí

Za kolik: Vstupné dobrovolné

"Ohromující show, humorná interaktivní představení, fantastické artistické výkony, velké a ještě větší loutky, netradiční workshopy i tradiční průvod centrem města, a to zdaleka není vše! V letošním roce se rozrůstáme i mimo hlavní festivalové scény v Holešovické tržnici a na Mariánském náměstí. Nově se potkáme také na dvoře Holportu v Holešovicích," zvou pořadatelé akce.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!