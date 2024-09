K vidění jsou tak třeba vzorek zlata ve tvaru mořského koníka z Madagaskaru nebo keříčky zlata z jihozápadu Brazílie. Replika největšího známého nugetu, nalezeného v roce 1869 v Austrálii, je však skutečně k nepřehlédnutí. Ohromí. A zájemci se mohou dozvědět jeho příběh (včetně původu pojmenování Welcome Stranger – když nálezce hlásil manželce, že má překvapení, myslela původně, že si domů přivedl nějaké kumpány). Třeba i to, že originál byl zničen nedlouho po objevení: nevešel se totiž do trezoru. Byl však pořízen odlitek, což umožňuje vytvářet kopie.

Místní zlato je už vzácnost

Za to nejcennější, co je k vidění, ředitelka muzea Šárka Juřinová označila ukázky zlata pocházejícího z jílovských dolů. Ty jsou dnes pro těžbu uzavřeny, a tak jde o vzácnost, jíž se ten, kdo ji vlastní, nechce zbavovat. A když přijde řeč na postavy, s nimiž se lze v expozici setkat nejen v životní velikosti, ale skutečně téměř naživo, ředitelka připomíná, že jak král a císař Karel IV., tak Edward Kelley, alchymista císaře Rudolfa II. (a rovněž posledních Rožmberků), měli s Jílovým a s jeho zlatem společného víc, než by kdo předpokládal.

Hlavně Karel IV., kterému výnosy zdejších dolů pomáhaly uskutečňovat jeho plány. Ostatně z 11 tun drahého kovu, které zde byly celkově vytěženy, připadá šest tun právě na 14. století – a část královské koruny, kterou Karel nechal zhotovit, je prokazatelně vyrobena z právě z jílovského zlata. Juřinová tedy ukazuje nejen na vyobrazení Kaple Svatého Kříže z Karlštejna, kde je Karel nejen vidět v pohybu a hovořící, ztělesněný zpěvákem Danem Bártou, ale i na relativně nenápadnou repliku městského pečetidla (jehož originál je uložen v okresním archivu v Dobřichovicích). Na svou dobu je to nezvykle náročně provedený skvost; vyrobeno bylo ve stejné dílně (a možné i tímtéž rytcem) jako pečetidlo Univerzity Karlovy. „I to dokazuje význam, které město Jílové pro Karla mělo,“ připomněla ředitelka Juřinová.

To éra magistra Kelleyho, jenž koncem 16. věku vlastnil ve městě několik domů včetně toho, kde se dnes nachází muzeum (a někdo, nikoli prý však sami muzejníci, nepochybuje o tom, že tam dodnes straší jeho duch), už se stala labutí písní zdejšího dolování: zdroje byly z podstatné části vyčerpané. Mág Kelley, který zkoušel, zda snazší, než vyrobit zlato v laboratoři, by nebylo cenný kov vytěžit, tu tak v důlním podnikání neuspěl. „Prodělal kalhoty,“ shrnula Juřinová jeho působení.

Cihla, která váží třináct kilo

Ředitelka muzea upozorňuje i na další pozoruhodnosti. Dočasně, jen do konce září, zde je k vidění replika Svatováclavské koruny z vlastnictví Středočeského kraje. Trvale lze obdivovat pyramidu replik zlatých cihel – a zájemci mají možnost potěžkat si i „skutečnou“ zlatou cihlu vážící 12,7 kilogramu. Kdo ji vezme do roky, dotýká se skutečného zlata. Skoro třináct kilo cenného kovu však ruka prostrčená otvorem v průhledném boxu netřímá ani náhodou. Základ tvoří wolframové jídlo v bronzovém obalu, který byl pokoven niklem – a pak ještě pozlacen. Pozoruhodná je však také třeba replika podmokelského pokladu, nalezeného v roce 1771 na Rokycansku. Obsahoval možná až 50 kilogramů zlatých keltských duhovek – a je s ním spojena smutná historie. Po dešti se lesknoucí nález, původně považovaný za mosazné knoflíky, si rozebrali sedláci – pak se ale k vrchnosti donesla zpráva, že se objevilo zlato. Kníže Karl Borromäus Egon zu Fürstenberg nechal poddané veřejně mrskat a věznit v křivoklátské hladomorně, aby je přiměl k odevzdání plíšků. Podstatnou část jich nechal roztavit a využít k ražbě dukátů…

Exponáty v pohybu i zábava

Zájemci si v muzeu mohou zkusit také hledat zlato, a to jak napodobeniny malých valounků přímo v expozici, tak na nádvoří rýžováním skutečného zlatonosného písku ze Sázavy. A pokud by nebyli úspěšní, drobné zlatinky jsou ke koupi jako suvenýr v prodejně muzea. V tomto případě jde zaručeně o pravé zlato; žádné napodobeniny.

Expozice, jejíž vstup připomíná stylizovanou štolu, samozřejmě odkazuje i na historickou těžbu zlata na Jílovsku a jeho zpracování. Nechybí ani modely různých strojů zařízení, které před očima návštěvníků mohou ožít a rozpohybovat se. Ne přímo samy, ale jejich obrazy v mobilní aplikaci. Tu si návštěvníci mohou stáhnout do svých telefonů, muzeum má také připraveno k zapůjčení sedm tabletů. Ty mají velké displeje, takže obraz může sledovat hned několik návštěvníků zároveň. A stejně proměnlivé dokážou být na displejích i další exponáty – včetně samotné postavy Kelleyho v jeho příbytku.

Interaktivních prvků je ale k dispozici více, přičemž nechybí ani zábava. Děti (a můžete vzít jed na to, že dospělí se jimi stanou také) třeba mohou zkusit v Kelleyho laboratoři namíchat nápoj lásky. Musí však dbát na to, aby se použily jen správné bylinky. Pokud je přidáno něco jedovatého, je po ženichovi: ten pak prostě z obrazovky zmizí.

Z trezoru na radnici v kapse do expozice

Nečekaného rozšíření se expozice dostala ještě v pátek ráno. Předmět, který se do ní hodí – a skutečně byl okamžitě zařazen – přinesl do muzea v kapse starosta Jílového u Prahy Pavel Pešek (Volba pro město Jílové u Prahy). Jedná se o zlatou minci, která je součástí edice České národní banky, jež byla vydána v roce 2013 jako kolekce Mosty – a ta tehdy byla představena tady v muzeu,“ řekl Pešek Deníku. S tím, že hlavní mincí je ta, na níž je vyobrazen žampašský most. „Jednu z těch mincí tehdy město Jílové dostalo od České národní banky darem – a od roku 2013, řekl bych, se ta mince ‚válela‘ ve starostovském trezoru. Neměla žádný jiný význam než ten, že jsem ji jednou za rok při inventuře vytáhl a zkontrolovali jsme, že tam je. Tak jsme si řekli, že bude lepší, když minci uvidí obyvatelé a návštěvníci,“ vysvětlil.

Netají, že právně není vše dořešeno: „Papíry si vyřídíme v pondělí.“ Za podstatné považuje, že mince už je součástí expozice. „Myslím si, že v muzeu zůstane po dobu trvání té výstavy – a možná i dál,“ upřesnil starosta na doplňující otázku Deníku. „Nemá smysl, aby ležela v trezoru a nikdo ji neviděl.“ řekl Deníku starosta. A jedním dechem poznamenal, že i když je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje, místní ho berou za své: je prostě jejich. Jílovské. Muzeum zdejšího zlata, posázavského trampingu, regionální historie.