Michal Káva dnes 14:03

Chcete se vrátit v čase o několik desítek let zpět? Pokud ano, zapište si do kalendáře datum 4. září a vydejte se do proslulého klubu Modrá Vopice v Praze 9 na rohu ulic Spojovací a K Žižkovu. Koná se tam totiž Retro párty, při níž si užijete muziku 80. a 90. let!