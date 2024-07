Jako každým rokem, tak i letos se mníšecký zámek připojí k oblíbené Hradozámecké noci. Poslední prázdninovou sobotu 24. srpna si na své přijdou děti i dospělí.

Program vypukne již odpoledne v 15 hodin s nabídkami prohlídek a dalších aktivit pro rodiny s dětmi, od 15 do 18 hodin pro ně budou přichystány Pohádkové prohlídky do pohádkového světa, Dětské prohlídky s Elsou a bohatý výběr malování ve výtvarném ateliéru.

Večerní program bude patřit především dospělým a starším dětem. Od 20 do 23 hodin budou probíhat kostýmované Detektivní prohlídky, při kterých se zapojí do vyšetřování zločinu.

O příjemnou atmosféru na nádvoří se během večera postará živá hudba a pro zájemce o klasické prohlídky bude otevřen výběrový okruh se soukromými pokoji posledních majitelů.

Program 24. 8. 2024 15:00 - 18:00 Pohádkové prohlídky

15:00 - 18:00 Dětské prohlídky

15:00 - 18:00 Výtvarný ateliér

od 15:00 Výběrový okruh: Soukromé pokoje posledních majitelů

20:00 - 23:00 Detektivní prohlídky

20:00 - 23:00 Živá hudba na nádvoří

Pohádkové prohlídky

Pohádkové prohlídky jsou určené pro nejmenší návštěvníky již od 3 do 6 let. Průvodkyně v kostýmu komtesy či dvorní dámy zavede rodiny s dětmi do prostor výstavy o natáčení pohádky Tajemství staré bambitky 2, do pohádkového lesa i místnosti plné princů a princezen.

Děti si prohlédnou kostýmy z natáčení, královský trůn, loupežnickou bambitku nebo náčiní pohádkového kuchaře. Pak je čeká cesta po tajemném točitém schodišti a setkání s drakem, Popelkou, Růženkou nebo trpaslíky. Na závěr prohlídky se seznámí také s místním skřítkem a snad pomohou najít i zatoulaný samovarný hrnec!

Dětské prohlídky

Dětské prohlídky bude provádět oblíbená královna Elsa. Menší i větší děti čeká dobrodružná prohlídka v reprezentativních interiérech plná her a zábavy. Navštíví prostorné jídelny, malé i velké salóny, pracovnu, knihovnu, lovecký salónek nebo salónek s hodinami.

close info Zdroj: Zámek Mníšek pod Brdy zoom_in Hradozámecká noc

Uvidí, kde se konaly hostiny, kam chodily odpočívat zámecké dámy a popíjet čaj, kde pánové hráli karty nebo kde se konaly plesy. A Elsa pro ně bude mít připravené pohádkové vyprávění a spoustu hravých a zábavných úkolů, hádanek, kvízů a her.

Detektivní prohlídky

Detektivní prohlídky od 20 hodin slibují návštěvníkům detektivní pátrání a zapojení do vyšetřování zločinu, který se přihodil v komnatách zámku. Dospělí se při nich přenesou do časů první republiky a při prohlídce reprezentačních salónů, slavnostních jídelen a společenských místností budou asistovat při získávání a zajišťování důležitých stop, důkazů a indicií, možná se zapojí i do výslechů podezřelých a svědků a jistě tak svým důvtipem velkou měrou přispějí k vyřešení záhady a odhalení pachatele.

Živá hudba na nádvoří bude hrát k poslechu, tanci i zpěvu a postará se o příjemnou a veselou atmosféru večerního zámku, která ale jistě nebude chybět ani po celý den.