Výjimečnost události potvrzuje fakt, že cvičení při hromadných skladbách nabídla Česká televize divákům v přímých přenosech: ve čtvrtek 4. července od 21 hodin na ČT sport a v pátek od 14 hodin na ČT 2.

Provedení hromadných skladeb na fotbalovém stadionu Slavie, na rozlehlé ploše obklopené majestátními tribunami, se stalo velkolepým zážitkem nejen pro publikum, ale i pro samotné cvičence. Byť mají za sebou desítky hodin nácviků i vystoupení v rámci regionálních sletů, zapojení do všesokolského sletu v Praze přece jen představuje něco jiného. Úžasného.

Efektní podívaná, hluboký zážitek

Že hromadné skladby na pražském sletu jsou něco mimořádného, potvrdila Deníku Marie, která se účastnila efektního cvičení žen s deštníky. Ve čtvrtek večer, kdy zejména úvodní část programu pokropily vydatné přívaly vody z nebes, to bylo příznačné vystoupení. Hudební doprovod tvoří sestřih písní populárních v minulých desetiletích, v nichž se zpívá od Prší krásně po Je po dešti.

Když se plocha stadionu rozzářila pestrobarevnými deštníky, srážky se už přehnaly a počasí ukazovalo přívětivější tvář – avšak promočené špičky obuvi potvrzovaly, že ani pak cvičenci v suchu nezůstávali. Gejzír sokolství však nedokázal spláchnout ani déšť, byť se v úvodu večera spustil skutečně s velkou intenzitou – a s pohybem na mokrém trávníku si pak museli poradit i cvičenci, na něž už přímo nepršelo.

Na to se ale v takové chvíli nemyslí. „Možná to zní zvláštně, určitě pro člověka, který tam na ploše nestál, ale pocit je to povznášející,“ svěřila se Marie. „Člověk si současně naplno uvědomuje pocit sounáležitosti se sestrami, které jsou všude kolem – a vnímá to, co dokážeme, když se jako jednotlivci spojíme v jeden celek,“ poznamenala.

Vlastně to potvrzoval i pohled z ochozů: každý cvičenec je tím, na jehož precizních pohybech záleží, aby vynikl celkový scénický záměr. Lidské těla pak na trávníku vytvářejí řady, kruhy, vlnovky, ornamenty – a to vše v pohybu a s rychlými proměnami. Během pár okamžiků se lidská krajka změní v květ, který okamžitě vykvete… Působivé však byly nejen samotné hromadné skladby, i s barevnými efekty tvořenými díky úborům a pomůckám, jež je doplnily, ale rovněž třeba prolínající se příchody a odchody jejich aktérů.

Sletové skladby ukázaly krásu a ladnost, nabídly efektní podívanou v celku i detailech – a ve čtvrtek večer navíc i zážitky ze světelné show či z pěveckých vystoupení Lucie Bílé a Jiřího Korna. Současně ale přinesly poselství, jací jsou dnešní členové České obce sokolské kabrňáci, kteří se před svými předchůdci nemusejí stydět. To ukázala například skladba nazvaná Před kamerou, v níž dorostenci a muži stavěli lidské pyramidy – a vůbec předvedli, že i dnes, kdy se tolik žehrá na upadající kondici, dokážou zacvičit to, co zvládali jejich dědové a pradědové.

Nejenom pohyb je důležitý

Odkaz minulosti, ale rovněž význam Sokola pro současnost připomněl i prezident republiky Petr Pavel, který nejen k sokolům a jejich příznivcům promluvil, ale také České obci sokolské předal čestný prapor.

Jeho přítomnost starosta Sokola Martin Chlumský vnímá jako ocenění úsilí všech účastníků sletu i práce všech 160 tisíc členů České obce sokolské a její činnosti, vedoucí Čechy k pohybu i společné aktivitě a pospolitosti spojující generace i regiony. „Velká sokolská rodina vyznává společné hodnoty: radost z pohybu, obětavost pro druhé, vztah k zemi, svobodě a demokracii,“ zdůraznil Chlumský. Hromadná vystoupení pak jsou podle jeho slov už od prvního všesokolského sletu v roce 1882 „třešničkou na dortu“ činnosti spolku – a prezentací toho, co sokolové dokážou a že každý se může zapojit „do něčeho většího, co nás přesahuje“.

„Už jenom čísla budí velký respekt,“ navázal prezident Pavel. Připomněl, že organizace je starší než 160 let, a zopakoval, že počet členů dnes převyšuje 160 tisíc. „Z nichž polovina je mladších 18 let,“ vyzdvihl Pavel se slyšitelným uznáním. „Zároveň se s ní pojí mnoho světlých okamžiků naší historie,“ upozornil prezident, že mezi sokoly byly osobnosti literárního i výtvarného umění, jež republiku proslavily. Zmínil také působení českých vlastenců a státotvornou roli Sokola, když upozornil na obrozeneckou roli jeho členů v 19. století i na podíl na vzniku československého státu v roce 1918.

„Mnoho sokolů bojovalo v československých legiích; mnoho sokolů bylo také na straně odboje za druhé světové války. Známý je fakt, že v roce 1938 se sokolové postavili na stranu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše – stejně jako to, že v roce 1948 se více než půl milionu sokolů postavilo proti tehdejšímu násilnému převzetí moci komunistickou stranou,“ připomněl Pavel svůj nynější pohled na dějinné milníky. „Potom byla 41 let přestávka, kdy činnost Sokola a všesokolské slety byly nahrazeny spartakiádami – celkem šest jich proběhlo – a ty bohužel příliš k rozvoji masového sportu nepřispěly,“ prohlásil prezident, oceňující obnovení činnosti Sokola po roce 1990.

Sokol podle slov hlavy státu plní mimořádně důležitou roli ve výchově. „Nejenom že stále platí ‚ve zdravém těle zdravý duch‘, a tím, že přitahuje ke sportu především mladou generaci, zvyšuje její fyzickou i psychickou odolnost (což dnes vidíme, že chybí téměř všude), ale také přispívá ke skutečnému vlastenectví; nejen k tomu proklamovanému. Přispívá k tomu, že vnímáme vlastenectví jaká lásku ke své zemi, jako solidaritu mezi sebou, ale také solidaritu ke své zemi i k ostatním zemím. Vychová mladou generaci ke spolupráci – a také ji vede k tomu, že pro úspěch je třeba přinést i nějakou oběť,“ uvedl Pavel. S tím, že za tohle si poděkování zaslouží všichni sokolové. Sklidil potlesk patřící jak jeho slovům, tak sokolům a Sokolu.

Již delší dobu zcela vyprodanou druhou část hromadných skladeb předvede 13,5 tisíce cvičenců v Edenu v pátek odpoledne. Vedle dospělých, dorostu a školáků se tentokrát představí i nejmladší cvičenci: vystoupí v rámci skladeb Čmeláčci a Mravenci. Pátkem také vyvrcholí sletový týden: součástí odpoledního programu je jeho slavnostní zakončení.