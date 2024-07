Pátek 26. července

Swingové tančírny na Šesťáku

Kdy: 17.30-21

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Doporučené vstupné na tančírnu je 200 Kč či více, do klobouku však lze přispět jakoukoliv částkou

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18) a živá hudba na každé tančírně.

Letní kino: Popel a démant

Kdy: Od 21

Kde: Mariánské náměstí, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

3KinoFest ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uvede další ročník večerních filmových projekcí pod širým nebem. Kvalitní poslech zvuku vám zajistí zapůjčená speciální sluchátka. Program na www.3kino.cz a www.mlp.cz/akce… Polský film z roku 1958 Popel a démant: Příběh z roku 1945 s parametry řecké tragédie vypráví o mladém vojákovi Zemské armády, který má za úkol popravit komunistického funkcionáře. O smyslu dalšího boje však stále více pochybuje… Legendární film Andrzeje Wajdy se Zbigniewem Cybulským v hlavní roli.

Sobota 27. července

Kinderland

Kdy: 10-18

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: 299-1099 Kč

Největší pohádkový festival Kinderland míří do Prahy! Jde o kouzelné místo, kde vaše děti konečně zažijí své oblíbené pohádkové postavičky na živo! A nejen to, na akci najdete spoustu velkých skákacích hradů, atrakcí a na všechny děti čeká celodenní animační program, spoustu zpívání a hlavně tancování se všemi jejich pohádkovými oblíbenci.

Zumba Summer Party

Kdy: 10-12

Kde: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

Za kolik: 349 Kč

"Přijď rozhýbat své boky na pláži Radlické a užij si dvě hodiny plné energie s našimi skvělými lektorkami Mary, Lucií, Šárkou a Luckou! Vstupné zahrnuje welcome drink a dvě hodiny zumby! Po tanečním výkonu si můžeš vychutnat skvělý fit oběd – naše poke s lososem nebo vegan poke. Přijď si užít léto na maximum s hudbou, tancem a skvělou společností. Nenech si ujít tuto letní párty, kde zábava a tanec neznají hranic," zvou pořadatelé akce.

Blešák v Přístavu

Kdy: 15-20

Kde: Rohanský ostrov 8, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Máte doma přebytečné módní doplňky, oblečení nebo boty? Hromadí se vám na poličce přečtené knížky nebo časopisy, ke kterým se už nevrátíte? Váš domov už pomalu připomíná džungli a vaše rostliny vám doslova přerůstají přes hlavu? To, co jednomu už může připadat nepotřebné, může udělat radost zase někomu jinému.

The Bridge City Sinners & spol. v Rock Café

Kdy: 19-23

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 590 Kč

Z mlžných, borovicemi porostlých kopců severozápadního Pacifiku přijedou do Prahy The Bridge City Sinners. Temný folk? Americana? Folk punk? Předválečný jazz? Blackgrass? To vše a mnohem víc mísí tato kapela do svého eklektického stylu, který se vzpírá zařazení do všech škatulek. Program večera: 19.00 otevření klubu, 20.00-20.30 Fail Together, 21.00-21.30 Lightening Luke, 21.50-23.00 The Bridge City Sinners.

Neděle 28. července

Počernický street food festival

Kdy: 10-19

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Dobrůtky, pivíčko z malých pivovarů, vínko, sladké, výběrová kávička, sluníčko, pohoda a přátelé… Navíc zahraje a zazpívá zpěvák z latinské Ameriky. Na to všechno se můžete těšit v na Chvalské Tvrzi u Chvalského zámku.

Karlínský prosecco festival

Kdy: 11-20

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Užijete si den plný hudby, tance, svěžího prosecca a středomořských delikates. Na své si přijdou jak dospělí, tak i děti. Doražte s celou rodinou a přáteli a zažijte neopakovatelnou atmosféru v příjemném prostředí parku Karlínského náměstí.

Tvůrčí přístav Divadla bratří Formanů

Kdy: 10-16

Kde: Kobka 17, Hořejší nábřeží, Praha 5

Loď Tajemství, Divadlo bratří Formanů a Pražské náplavky zvou do Tvůrčího přístavu na Smíchovské náplavce! Tvůrčí přístav Divadla bratří Formanů představuje fascinující svět vynálezů, kouzel a vodních hříček z dílny Martina a Renaty Lhotákových. Manželé Lhotákovi dlouhodobě spolupracují s Divadlem bratří Formanů, a jejich tvorba je výraznou součástí projektu Imaginárium. Jejich instalace před i vně Kobky 17 pobaví celou rodinu.

Slavnostní křtiny luskouna

Kdy: Od 13

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle běžného ceníku zoo

Bude mládě luskouna krátkoocasého v Zoo Praha Jane, Connie, Kju-ka, Pholi nebo Pangolina? Výběr jména pro malou samičku tohoto kriticky ohroženého druhu je už zcela v rukou příznivců pražské zoologické zahrady. Právě dnes začalo druhé kolo ankety na portálu iDNES.cz, kde může své favority ze zmíněných pěti jmen vybírat veřejnost. Slavnostní křtiny mláděte proběhnou v neděli 28. července ve 13 hodin. Druhé evropské mládě luskouna mohou navíc lidé nově vidět bez omezení v pavilonu Indonéská džungle.

Vícedenní akce

Dyzajn market Prázdniny

Kdy: Sobota a neděle 10-18

Kde: náměstí Václava Havla, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 150+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro vegany, vegetariány i masožrouty. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Za branami hotelu Mandarin Oriental, Prague se otevírá útulná letní terasa

Kdy: Hudební program každé úterý a čtvrtek, terasa otevřena denně

Kde: Zahrada hotelu Mandarin Oriental, Nebovidská 459/1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

S úderem prázdnin otevírá hotel Mandarin Oriental, Prague svou letní terasu, která je ideálním útočištěm před ruchem velkoměsta ale i místem plným hudebních a gastronomických zážitků. Nachází se v prostorách bývalého dominikánského kláštera v historické části pražské Malé Strany a na první pohled okouzlí všechny příchozí nejen krásným prostředím obklopeným zelení, ale i zbrusu novým jídelním lístkem, signature koktejly, prvotřídním servisem nebo možností parkování v samém centru metropole. Kromě vizuálních a chuťových zážitků na hosty čeká i živá hudba či létem pulzující DJ sety.

Každé úterý od 18:30 vystoupí zpěvačka a skladatelka Dashi, jejíž písně se povětšinou nesou na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu. Ve čtvrtek pak na hosty ve stejný čas čeká DJ Teekay, který venkovní terasu rozezní melodiemi chill lounge hudby.

„Kombinace lahodných pokrmů, osvěžujících nápojů a nezapomenutelné atmosféry činí z venkovní terasy restaurace Monastiq jedno z nejlepších míst pro letní relaxaci v centru Prahy,“ popisuje prostředí Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague. „Přestože se nachází v rušné ulici Malé strany, jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v soukromé oáze, kde můžete uniknout shonu města a užít si večer v příjemné společnosti i podmanivé atmosféře. Je to i perfektní místo na letní party a posezení s kolegy po práci.“

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!