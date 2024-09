Pátek 13. září

Adamova jablka

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Velmi černá komedie pracuje s nezaměnitelnou severskou poetikou, a to jak v originalitě situací, krystalické dramatice, tak v archetypální symbolice střetu dobra se zlem, bolestného sebepoznání a v provokativní anarchii žánrů… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám… Hra je s anglickými titulky.

ABBA symphonic

Kdy: Od 19

Kde: Kongresové centrum, 5.května 1640/65, Praha 4

Za kolik: 790-1590 Kč

ABBA symphonic Největší hity legendární skupiny ABBA v podání nejlepší revivalové kapely a symfonického orchestru v Praze! Slavná skupina ABBA slaví padesátiny! Dancing Queen, Money Money Money, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Happy New Year, Thank You For The Music, The Winners Takes It All, Fernando a mnoho dalších! Živý symfonický orchestr vytvoří velkolepý hudební doprovod a umocní emoce, které Abba zanechala v srdcích fanoušků po celém světě.

Koncert přátelství Itálie – Česká republika v roce české hudby

Kdy: Od 18

Kde: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Vystoupení Italského jazzového mládežnického orchestru z Forli, italských trubačů z Boloně I Fiati Gloriosi, Pražského folklórního mládežnického souboru, Kvarteta Clariphonia při ZUŠ Ilji Hurníka, sólistů operního zpěvu: Josef Jáchym Macek a Ondřej Petrášek ze třídy prof. Jaroslava Mrázka a na akordeon zahraje Martin Šulc.

Sobota 14. září

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Miniveletrh inspirativních knih pro děti

Kdy: 9-18

Kde: Komunitní centrum Unitaria, Anenská 5, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"V rámci literárního festivalu Děti, čtete?! otevíráme na celý den naši rodičovsko-vzdělávací knihovnu. Knihy je možné prolistovat na místě, či si je vypůjčit domů. Otevřena bude i Permakulturní knihovna. Během celého dne se budou na stáncích prezentovat malá zajímavá nakladatelství, které vydávají inspirativní knihy pro menší i větší děti. Součástí akce bude i přehlídka dětských časopisů. Vstup je zdarma. Děti jsou vítány, během dne je otevřena dětská hernička," zvou pořadatelé akce.

Dogs & friends: Psí Pop-up

Kdy: 10-16

Kde: Holešovická tržnice (Hala 13), Bubenské nábřeží, Praha 7

Přijďte poznat nové kámoše na klubové setkání plemen a užijte si den plný psích radovánek pod střechou Haly 13. Co vás čeká? Pawzler Mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu, psí fotokoutek s vtipnými rekvizitami, ochutnávky psích dobrot, restaurace Fitmin a BiBi Food, psí pekárna s dorty, cupcakes, zmrzlina a psím capuccino, stánky se psími granulemi, doplňky, módou, pamlsky, poop test – ve spolupráci s Lab Vet otestujte hovínka vašeho chlupáče.

Rytmus v O2 areně

Kdy: Od 20

Kde: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: 890–9990 Kč

Raper Rytmus usedne v sobotu na svůj trůn. V tento den vystoupí Rytmus poprvé sólově v O2 areně se svou celoživotní show. Jste-li fanoušci této hudby, užijte si jedinečnou příležitost být svědky historického koncertu a oslavit spolu s Rytmusem jeho bohatou kariéru.

Neděle 15. září

Radnice dokořán

Kdy: 9.30-16

Kde: Staroměstská radnice a orloj, Staroměstské náměstí, Praha 1

Staroměstská radnice byla založena 18. září 1338. Oslavte společně výročí jejího vzniku na jubilejním desátém ročníku akce Radnice dokořán! Program pořádá Prague City Tourism ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 1 a Pražskými vodovody a kanalizacemi. Kompletní program a informace zde.

Koncert pro Dvojku

Kdy: Od 19

Kde: Bazilika sv. Ludmily, náměstí Míru 1219/2, Praha 2

Koncert pro Dvojku k 145. výročí povýšení Královských Vinohrad na město a 140. výročí farnosti u baziliky sv. Ludmily. Zazní slavné songy v podání hvězd české hudební scény Terezy Mátlové, Anny Julie Slováčkové, Martina Chodúra, Daniela Hůlky a BigBandu Felixe Slováčka. Na koncertu vystoupí i pěvecký sbor Vratislavka (při ZŠ Vratislavova) pod vedením sbormistryně Evy Kleinové a za doprovodu Richarda Mašaty.

La Strada: Taneční divadlo Jiřího Bubeníčka

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 1450/7, Praha 2

Za kolik: 290-790 Kč

Dojemný příběh křehké, bezbranné dívky Gelsominy, kterou drsný cirkusák Zampanò koupí od jejích rodičů. Taneční divadlo, co vydá za tisíc slov. Představení na motivy oscarového filmu Federica Felliniho vytvořil světoznámý choreograf Jiří Bubeníček.

Vícedenní akce

Nejdůležitější obraz Jindřicha Štyrského po letech v Praze

Kdy: Do 15. září, denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1

Do výstavy Husa na Kampě, která představuje výběr ze sbírky Vladimíra Železného, nově přibyl obraz Jindřicha Štyrského Trauma zrození z roku 1936. Jedná se nejen o malířovo největší dílo, ale patrně i o nejvýznamnější obraz českého surrealismu. Po Štyrského předčasné smrti obraz zdědila malířka Toyen, která si jej odvezla do Francie. Z její pozůstalosti malbu získal pařížský sběratel a galerista Jean-Claude Binoche. Od něj obraz nyní zakoupil Vladimír Železný. Obraz i celou výstavu bude možné v Museu Kampa navštívit do neděle 15. září, tedy o týden déle, než bylo původně plánováno.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou!„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně (výstava končí tento víkend)

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!