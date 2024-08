Pondělí 19. srpna

Letní scéna Harfa: A do pyžam!

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Bláznivá komedie o manželské nevěře. Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka…

Jaroslav Šindler Quartet v Jazz Docku

Kdy: Od 21

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 200-350 Kč

Kvartet Jaroslava Šindlera tvoří čtyři zkušení sólisté, Jaroslav Šindler (kytara), Jan Štolba (tenorsax), Vít Švec (kontrabas) a Pavel Plašil (bicí). Jejich hudba je průsečíkem pestrých hudebních kariér, stylově sahajících od jazzu po funk, od klasické hudby po volnou improvizaci a dále. Každý z hudebníků má za sebou spolupráci s vynikajícími jazzovými hráči (Jiří Stivín, Alan Vitouš, Michel Montanaro, John Serry, Dean Brown aj.). Kvartet hraje výhradně původní repertoár, čerstvě zachycený na albu Fjordy, skladby stylově sahají od swing-bopu přes latin až po jazzové balady. Občas se pánové pouštějí i do lehce experimentálních věcí jako dodekafonický funk a další nenápadné výstřednosti. A očekávejte také spoustu jazzové improvizace!

Úterý 20. srpna

Letní scéna Harfa: Ani o den dýl!

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Bláznivá komedie… Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda! Pavel namluví své dívce Sofii, že jeho přítel Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Ve skutečnosti doufá, že Sofie takovou situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na týden a „ani o den dýl“. Tak tedy začíná výbušná domácnost ve třech, plná lží, nízkých přetvářek a jiných každodenních potěšení.

Swap na zahrádce

Kdy: 16.30-18

Kde: Jasmínka, Jasmínová 37, Praha 6

"Milé maminky a přátelé Kavárny Jasmínka, zveme vás na naši swap akci, která se uskuteční v úterý. Přijďte si vyměnit oblečení, hračky, knihy a další věci, které již nepotřebujete, a najděte něco nového pro sebe a své děti," zvou pořadatelé akce.

Středa 21. srpna

Záviš ve Vagonu

Kdy: Od 21

Kde: Vagon klub, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 250 Kč

Užijte si v proslulém klubu Vagon koncert legendárního českého knížete pornofolku, Záviše.

Letní scéna Harfa: Bosé nohy v parku

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Romantická komedie nejen o lásce… Mezi novomanžely to správně jiskří, ať už se hádají či milují! Líbánky skončily. Mladí novomanželé Corie a Paul se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc v maličkém nezařízeném bytě v pátém poschodí bez výtahu, kde není ani postel a kam zatéká a fičí a nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se jak známo přitahují? Zatímco ona řeší špagety s úžasnou omáčkou z mořských plodů připravené v krajkovém negližé, jeho vzrušuje spíš právnický případ, který mu jako začínajícímu advokátovi svěřili. Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich soused, exotický sukničkář Victor a Coriina konzervativní matka Ethel, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm.

Vypsaná Fixa: Narozky na Střeláku

Kdy: Od 15

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: 800 Kč

Vypsaná fixa vystoupí 21. srpna v rámci oslav 30. výročí kapely na. Střeleckém ostrově. Jako hosté vystoupí Mixle v Piksle, Rudovous 30 let a Wóďa. Program: 15:00 – otevření areálu, 16:00 – Mixle v piksle, 17:30 – Wóďa, 18:30 – Rudovous, 19:30 – Vypsaná fixa.

Čtvrtek 22. srpna

Amerika na Brumlovce

Kdy: 11-15

Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 2, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Cesta Amerikou povede od šťavnatých burgerů, hot dogů, trhaného masa v BBQ omáčce, tacos, kentucky fried sandwich až po pikantní kuřecí křídla, křupavé stripsy a sladké churros. Během poledne pro Vás bude připraven hudební program.

Letní scéna Harfa: Adéla Elbel - První poločas rozpadu

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 299-499 Kč

Komička Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému speciálu „Stand up your life: první poločas rozpadu”, ve kterém mluví o tom nejpodstatnějším – tedy sama o sobě. Přijďte se přesvědčit, jak dokáže být zábavná, stejně jako nesmlouvavě kritická a díky své lásce k proseccu taky někdy fajn… Tuhle one woman show nechcete propásnout!

Balkan Bashavel

Kdy: 19-24

Kde: Radlická - kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

Za kolik: Od 290 Kč

"Sezóna open-air Balkan Bashavelů pokračuje. V rytmech balkan beats, gypsy, reggae a world music pro vás budeme hrát my a naši hosté. Křepčit budeme do 22 hodin na place před Radlickou, potom až do konce party uvnitř. Startujeme v combo Malalata + Dr. Balkan + Le Petit Nicolas," zvou pořadatelé akce.

Pátek 23. srpna

Charitativní sekáč Hadr market

Kdy: 10-19

Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

"Zveme vás na náš další charitativní sekáček Hadr Market#6! Máme pro vás opět super dámské i pánské oblečení, doplňky a další serepetičky. Nákupem podpoříte zvířata z útulků a azylů, kterým zašleme 100 procent z finálního výtěžku," zvou pořadatelé akce.

Romská muzika v Betlémské vol. 4

Kdy: Od 20

Kde: Klub Betlémská, Betlémské náměstí 5a, Praha 1



Čtvrté vystoupení romské kapely Devles v Klubu Betlémská. Členové Devles jsou samí nadšení profesionální hudebníci, kteří do svých nástrojů vkládají během hraní jak svůj temperament, tak i duši. V jejich repertoáru naleznete jak tradiční romské, balkánské skladby, tak i světové folklorní písně, to vše doplněné o prvky jazzu, soulu a popu, které z výsledného zvuku vytvářejí skutečně labužnickou pochoutku i pro náročné uši obecenstva.

Vícedenní akce

Pražský festival kyseláčů

Kdy: 21. až 25. srpna

Kde: Permanent Pragovka, Kolbenova 923/34a, Praha 9

"Na konec prázdnin jsme připravili další festival kyseláčů, celkem už čtvrtý! Po dobu pěti dnů budeme v areálu Permanentu Pragovka ochutnávat piva, které oslní explozemi barev a chutí. Piva, která si nás podmanila a nemůžeme se jich nabažit. Připravte se na vyladěný výběr stylů Sour Ale, Berliner Weisse, Gose, Pastry Sour, Lambik a dalších. Vychutnejte si nečekané barvy i chuti.Nabídneme i nějaká ta překvapení, žhavé novinky. A také… domlouváme speciální edici Modré laguny, šmoulího piva, které mělo minule závratný úspěch. To bude něco… už se nemůžeme dočkat," zvou pořadatelé akce milovníky kyseláčů.

ConCrunch festival

Kdy: 23. až 25. srpna

Kde: Výstaviště, Křižíkův pavilon B a C, Praha 7

Za kolik: 500–3500 Kč

Připravte se na ConCrunch, jedinečný festival popkultury, který oslavuje cosplay a je pořádaný cosplayery pro cosplayery, fotografy, tvůrce, fanoušky… zkrátka pro všechny! Ať už vás baví cosplay, výroba rekvizit, divadelní umění, focení, hledání spřízněných duší nebo jen inspirace v kreativním prostředí, ConCrunch je to pravé místo pro vás!

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou!„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!