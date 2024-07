Meteorologové opět straší teplotami kolem třicítky, což láká hlavně ke skokům do chladivé vody nebo naopak k vyhledávání stinných míst, ale nudit se rozhodně nemusíte. Podívejte se na výběr zajímavých akcí, které se od pondělí 29. července do pátku 2. srpna na území Prahy konají. Víkendové tipy vám přineseme tradičně ve čtvrtek. V první části přehledu najdete tipy na jednotlivé dny a ve druhé části vícedenní a dlouhodobější akce.

Pondělí 29. července

Letní scéna Harfa: A do pyžam!

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Bláznivá komedie o manželské nevěře… Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka…

Turbo ACs & Arrogant Twins v Rock Café

Kdy: Od 20

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: 350 Kč

Americká punk-rocková partička Turbo ACs se v létě vrací do Evropy a Praha mezi jejich zastávkama nemůže chybět. Po vydání posledního alba Radiation u Concrete Jungle Rec v roce 2018, které je dalším milníkem v historii kapely, jež si za více než 20 let vytvořila svůj vlastní surf punkový zvuk, se Kevin a spol. nemohou dočkat, až ho opět dostanou do rukou, a prodloužené letní turné v roce 2024 přichází právě včas. Předkapelou budou domácí Arrogant Twins.

Úterý 30. července

Zoo pod ledem

Kdy: 9-19

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle běžného ceníku zoo

V úterý areál Zoo Praha opět zavalí tuny ledových kostek. I tentokrát led osvěží lední medvědy, kapybary, papoušky nestory kea, takiny nebo zubry. Vůbec poprvé dostanou ledový enrichment koně Převalského nebo tygři ussurijští. Hromady ledového osvěžení naleznou také lidé v návštěvnických prostorech, např. v Dětské zoo, Rezervaci Dja nebo u sochy Radegasta.

Letní scéna Harfa: Caveman

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou! „Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě.

Letní herna

Kdy: 9.30-11.30

Kde: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

Za kolik: 180 Kč za dítě (miminka zdarma)

"Neseďte sami doma, přijďte si pohrát k nám! Každé prázdninové úterý pro vás v 9.30 otvíráme mateřídouškovou hernu a zahradu, plnou hraček, hudebních nástrojů a věcí ke zkoumání. Také na Vás čeká pásmo básniček, písniček a pohybových aktivit pro rozvoj jemné i hrubé motoriky vašich dětí. Po skončení této části si děti i rodiče mohou užít tvoření, pískoviště či malý bazének s vodou. Program je vhodný pro malé i větší děti. Rodiče s více potomky vítáni! A po programu si rovnou můžete dát oběd ve Zdravé jídelně," zvou pořadatelé akce. Pozor, nutná rezervace dopředu zde.

Středa 31. července

Letní scéna Harfa: Normální debil 2

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Spolu se známým průšvihářem Norbertem Intribusem se tentokrát přenesete do socialistických let osmdesátých. Nové příběhy hlavního hrdiny, odehrávající se na střední škole, ve vojenském útvaru nebo v oblastním divadle, se prolínají s historickými událostmi. Kdo zažil skutečný Discopříběh? Jak vlastně začala Sametová revoluce? Koho nejvíc ovlivnil legendární projev Milouše Jakeše? Kde byl poprvé spatřen bod G? Volné pokračování stejnojmenné populární inscenace jako seriózní výlet do historie i parodická komedie. Na své si opět přijdou milovníci vysílání Československé televize a dobové pop music. A možná přijde i kouzelník … a Saskia Burešová.

Letní bazárek recyklovaných rostlin

Kdy: 14-16.30

Kde: Pivovar Braník, Údolní 1, Praha 4

Také milujete přírodu, design a udržitelnost? Přijďte zachránit krásné pokojové rostliny, které už nevyužijete na nové instalace do firem, a dát jim druhou šanci! Recyklované bazarové rostliny čekají právě na vás! Zkrášlete svůj domov a přispějte k ochraně životního prostředí zároveň. Buďte trendsetterem s unikátními rostlinami, které mají svůj příběh. Připojte se k a podpořte udržitelnost, aniž byste museli obětovat styl. Váš nový zelený kamarád čeká na druhou šanci!

Čtvrtek 1. srpna

Hemlock v Modré Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 300 Kč

Americká groovy metalová kapela HEMLOCK odstartuje na začátku července své evropské turné, během kterého plánuje odehrát na tři desítky koncertů! A tahle parta pohodářů zavítá 1. srpna 2024 také k nám do Modré Vopice! Těšte se na říznou metalovou muziku, která už dokázala rozparádit tisícovky fanoušků v Americe i Evropě. Parta z Las Vegas se dala dohromady v roce 1993 a loni tak oslavila už třicátý rok na scéně! Tohle si nemůžete ujít, půjde o parádní mejdan! Fanoušky rozehřeje domácí parta STOCKHOLM SYNDROME, která prkna Modré Vopice moc dobře zná. Tahle pražská banda o sobě říká, že hrají "Power rock 'n' roll s vliven punku a respektem k osmdesátkovému metalu". Díky tomuto širokému rozpětí je má v oblibě široké spektrum posluchačů a každý koncert si užívají na maximum. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a hlavně uši!

Letní scéna Harfa: Ani o den dýl!

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Bláznivá komedie… Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda! Pavel namluví své dívce Sofii, že jeho přítel Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Ve skutečnosti doufá, že Sofie takovou situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na týden a „ani o den dýl“. Tak tedy začíná výbušná domácnost ve třech, plná lží, nízkých přetvářek a jiných každodenních potěšení.

Vyšehradský hřbitov: Komentovaná prohlídka

Kdy: 18-19

Kde: Vyšehrad, Praha 2

Za kolik: 200 Kč, více informací a rezervace zde

Prohlídka v českém jazyce začíná před hlavním vstupem baziliky sv. Petra a Pavla. Připomenete si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti zde pochované a všimneme si i umělecké výzdoby, kterou tvořili ti nejvýznamnější sochaři a architekti své doby – od 19. století do dnešních dní. Objevte poslední místa odpočinku Karla Čapka, Antonína Dvořáka, Boženy Němcové a dalších. Prohlédněte si jedinečnou galerii náhrobků a významná díla českých sochařů. Ponořte se do příběhů, které formovaly naši historii! Neváhejte a kupujte vstupenky online, kapacita je omezena.

Pátek 2. července

Letní kino v Botanické: Jurský svět - Nadvláda

Kdy: Od 20

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: 100-150 Kč

Zážitek letního kina v Botanické se vrací! Již podruhé si každý pátek a sobotu během celého srpna budete moci vychutnat filmové večery pod širým nebem. Filmovou projekci můžete navštívit zdarma v rámci standardního vstupného do botanické zahrady, vstoupíte-li do areálu zahrady během běžné otevírací doby od 9.00 do 19.00 hodin a následně v areálu až do doby promítání ve 20.00 hodin zůstanete.

Five Leaf Clover na Gauči

Kdy: Od 19

Kde: Gauč ve Stromovce, U Výstaviště 1286/21, Praha 7

Za kolik: Vstupné dobrovolné do klobouku

"Jedinečný pražský koncert na Gauči! A vstupné bude dobrovolné, do klobouku od nadějného kloboučníka Halfreda. Přijměte tedy pozvání na tuhle letní noc! V pátek se pojďme potkat na pražském Výstavišti a to přímo na Gauči, kde pro vás připravujeme večer plný naší hudby. Navíc se může stát, že příchozí uslyší nějaké dosud neslyšené kousky z nového připravovaného alba," zvou členové kapely.

Vícedenní akce

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou! „Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!