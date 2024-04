Přemýšleli jste, jak si zpestřit pracovní týden? Podívejte se níže na přehled zajímavých akcí, které se do pátku v Praze konají. Víkendové akce přineseme v pátek v samostatném článku.

Úterý 30. dubna

Přehled zajímavých "čarodějnických" akcí najdete zde.

Středa 1. května

Prosecco piknik

Kdy: 10-21

Kde: Park Grébovka, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

"Přichází 1. máj, lásky čas a je tady nová pikniková sezóna. Tradice velí políbit milého či milou pod rozkvetlým stromem a tady k tomu máte dokonalou příležitost. Prosecco piknik je součástí tradičního festivalu Dermacol Love Day. Připravte se na dokonalý zážitek. Čeká vás jarní pohoda, rytmický hudební doprovod a to vše pod širým nebem, na piknikové dece, kterou, když si zapomenete přibalit s sebou, při objednávce nápojů zapůjčíme zdarma u nás! Ochutnáte rozmanité Street Food a v piknik zóně mnoho druhů trendy prosecca i bubliny bez alkoholu, svěží cocktaily či domácí limonády," zvou pořadatelé akce.

Veggie náplavka

Kdy: 10-19

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Těšit se můžete na celodenní ochutnávky i nákupy, prezentace velkých i menších rostlinných brandů a restaurací, většinu našich i zahraniční projekty na ochranu zvířat a planety, inspirativní hosty z oblasti gastronomie i lifestylu, hudbu a doprovodný program pro děti. Nové a menší brandy najdete nově také v sekci Starters & Small.

Festival minipivovarů 9. První Pivní Máj

Kdy: 12-20

Kde: Břevnovský klášter, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Ve středu se uskuteční u Břevnovského kláštera v Praha 6 devátý ročník akce První Pivní Máj. Představí produkci českých a moravských minipivovarů. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost ochutnat výrobky od dvaceti vybraných minipivovarů.

Svátek růžových vín

Kdy: 11-19

Kde: Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

Za kolik: 250 Kč

Přijďte ochutnat ta nejlepší růžová vína do vinohradu u Villy Richter. Zažijte výjimečnou atmosféru spojenou s růžovým vínem a jedním z nejhezčích výhledů na Prahu. Pro návštěvníky akce bude připraveno k ochutnání přes 100 moravských a českých vín od více než 20 vinařství a vinařů. Chybět nebudou ani růžové sekty a osvěžující vinné střiky. Jednotliví vinaři budou prodávat i celé lahve a chybět nebude ani občerstvení.

Čtvrtek 2. května

Swap pokojových rostlin

Kdy: 16-19

Kde: Mezi Domy, Křejpského 1502/8, Praha 11

Zastavte se vyměnit, zbavit se přebytků nebo naopak získat nové plevele pro potěchu oka. Přijďte sdílet s ostatními svoje pěstitelské úspěchy a zaručené triky při pěstování pokojovek. Přinést můžete vzrostlé rostliny, zakořeněné i nezakořeněné řízky. Jaro je ideální čas k sestřihu a množení vaší domácí džungle. Kavárna bude po dobu akce otevřena, takže si můžete den zpříjemnit kávou a dezertem.

Zahájení sezony v Přístavu

Kdy: 19-21

Kde: Přístav 18600, Rohanský ostrov, Praha 8

Za kolik: Dobrovolné vstupné

"Chvíle, na kterou jste se všichni těšili, přichází! Oblíbená karlínská městská divočina, živý park a místo pro setkávání i útěk před ruchem velkoměsta letos vstupuje do své jubilejní 10. sezony. Buď u toho s námi! Těšit se můžeš na funkovo-rapové-soul-reggae-afrobeaty pražského seskupení Rising Spirits," zvou pořadatelé akce.

Pátek 3. května

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 649-819 Kč

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Ingested a spol. v Rock Café

Kdy: Od 19

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 620 Kč

Slam brutal death metaloví INGESTED míří do Prahy! Tyto nezastavitelné mlátičky z Manchesteru dovezou jejich čerstvé a dravé album "The Tide of Death and Fractured Dreams", které vychází letos v dubnu. Spolu s nimi na Rock Café zaútočí hned tři další bandy, a to tech-metaloví FALLUJAH, hyperagresivní VULVODYNIA a melodic-blackened deathcoroví MÉLANCOLIA.

Vícedenní akce

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!