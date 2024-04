Začíná nám nový týden. Chcete si úterý zpestřit nějakou zajímavou akcí, ale ještě nevíte jakou? Podívejte se níže na pár našich vybraných tipů a třeba se vám trefíme "do noty".

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

The CZ Slam Tour: Praha

Kdy: Od 19.30

Kde: Rock Café, Národní 20, Praha 1

Za kolik: 220 Kč

Mezinárodní speciál – souboj týmů Praha vs. svět přinese večer nabitý slam poetry exhibicemi s performery ze tří různých kontinentů. V moderaci Anatola Svahilce proběhne souboj pražského a argentinsko-italsko-japonského týmu. Vystoupí za Prahu: Vašek z Aše – bronzový medailista mistrovství Evropy, Honza Dibitanzl – dvojnásobný mistr duo slamu, Tali – vítězka Femislamu, za svět vystoupí: Yuri Miki – mistryně Japonska, Ignacio Perini – vicemistr Argentiny, Simone Savogin – italský slamový „světoběžník“. Moderuje: Anatol Svahilec.

Hexvessel a Ellerve ve Vopici

Kdy: Od 19.30

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 550 Kč

Skupina HEXVESSEL, kterou v roce 2009 založil Mat "Kvohst" McNerney, v sobě mísí black metal, rituální folkovou psychedelii a doom rock s gotickým nádechem. Jejich hudba, popisovaná jako svobodná duchovní cesta a hudební odysea, zkoumá přírodní mystiku a osobní duchovní transcendenci. HEXVESSEL, šamanští měňavci, uchvacují publikum podmanivou fúzí prvotních lesních duchů a noční cestou rozmanitými hudebními krajinami. S akustickým vystoupením se před Hexvessel představí Ellereve.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!