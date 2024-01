Jak si zpestříte začátek nového novoročního týdne? Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí.

Užijte si v Rudolfinu novoroční koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. | Foto: SOČR

Novoroční koncert Symfonického orchestru českého rozhlasu

Kdy: Od 19.30

Kde: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Za kolik: 180-1100 Kč

Novoroční koncert rozhlasových symfoniků se ponese v rytmech tance. V první polovině večera to budou tance spíše tradiční – Polka, Furiant a Tanec komediantů ze Smetanovy Prodané nevěsty a na valčíku založená Suita z opery Růžový kavalír Richarda Strausse. V druhé polovině se k rozhlasovým symfoni­kům a šéfdirigentovi Petru Popelkovi připojí špičkový jazzový klavírista Ryan Martin Bradshaw, vítěz Concertina Praga 2021, a přednese sólový part populární Rapsodie v modrém George Gershwina. Slavnostní večer v odlehčeném duchu vyvrcholí provedením Symfonických tanců z West Side Story, iko­nického muzikálu, v němž Leonard Bernstein dokázal jedinečným způsobem propojit vliv klasické hudby, jazzu i prvků přejatých z ta­neční hudby Latinské Ameriky.

Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem boží

Kdy: Do 28. ledna denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Zdroj: MKMuseum Kampa již pravidelně v rámci svého programu představuje díla umělkyň a umělců, kteří značnou část života prožili v emigraci. Nejinak je tomu i v případě multimediální umělkyně Aleny Foustkové (*1957). Ta se ve výstavě nazvané Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím, zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací ve výstavě pak zvedají témata křesťanského učení, pokrouceného po staletí cizelovanými výklady, které se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadnému potlačování žen. Autorka upozorňuje na nerovnost žen v kontextu římskokatolické církve, ale i jiných náboženských struktur. V jednotlivých dílech citlivě využívá práci s obrysem vlastního těla, japonskou techniku vyšívání sashiko či odkazy ke klasickým náboženským objektům jako je zpovědnice. Alena Foustková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika, (1976 – 1982). Se svým manželem, Karlem Foustkou, v roce 1984 utekla přes hranice nejdříve do Rakouska a poté do kanadského Toronta, kde deset let žila. V Kanadě absolvovala roční program v oboru reklama na George Brown College (1984 – 1985). Postupně se vypracovala až do působení v několika mezinárodních reklamních agenturách, kde dosáhla na vedoucí pozici Art Directora. Po revoluci byla přizvána k rozjezdu pobočky britské reklamní agentury Saatchi&Saatchi v Praze, což bylo i motivací pro přesun rodiny zpět do ČR. V následujících letech pracovala jako Creative Leader ve francouzské reklamní agentuře EURO RSCG (později Havas) v Praze. V roce 2008 se Alena Foustková definitivně rozhoduje pro odchod z vysokých pozic v oboru reklamy a marketingu a navrací se k výtvarnému umění. Při tom se začíná věnovat také vysokoškolskému učení. Působila jako vysokoškolská pedagožka na Unversity of New York v Praze, na státní univerzitě Empire State College v Libanonu a Anglo-American University v Praze, na níž působí až dodnes. Souběžně s tím se věnuje umělecké činnosti.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!