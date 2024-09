Pondělí 9. září

Oslavy 15 let Národní technické knihovny v Dejvicích

Kdy: 10-22

Kde: NTK, Technická 6, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte s námi spolu s Městskou knihovnou v Praze oslavit 15 let NTK v Dejvicích! Letní kino, soutěžní fotomozaika, živá hudba, komentované prohlídky, panelová diskuse o udržitelnosti v knihovnách, hravé technologie pro malé i velké (v rukávu toho máme připraveno mnohem více)! A protože udržitelnost je nám blízká, ve spolupráci s Rekola bikesharing máme připravené speciální překvapení pro všechny příznivce městského bikesharingu," zvou pořadatelé akce. Podrobný program zde.

Švandovo divadlo: Lordi

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 550 Kč

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině… Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Tady Havel, slyšíte mě?

Kdy: Od 20

Kde: Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1

Za kolik: 150 Kč

V roce 2009 požádal exprezident Václav Havel dokumentaristu Petra Jančárka, aby zaznamenal závěrečnou fázi jeho života. Unikátní časosběrný snímek Tady Havel, slyšíte mě? je výsledkem jejich vzájemné spolupráce. Zachycuje nevídaný příběh a dosud nezveřejněné záběry ze života světoznámého politika, uznávaného dramatika, ale i obyčejného občana, kterého na stará kolena čím dál více ovlivňuje zhoršující se zdravotní stav, nostalgie i touha splnit si své nenaplněné sny. S hloubavostí i humorem jemu vlastním sledujeme mnohovrstevnatý portrét člověka, který se na sklonku života zpětně ohlíží za svým odkazem, hledá odpovědi na základní lidské otázky a pomalu se připravuje na eventuální odchod. Leitmotivem dokumentu se stává divadelní hra „Odcházení“, jejíž převedením na filmové plátno si Havel splnil svůj dávný sen, a která byla uvedena v kinech jen několik měsíců před jeho smrtí.

Úterý 10. září

Přednáška: 50 let pražského metra

Kdy: Od 16

Kde: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma, nutná registrace na telefonním čísle +420 222 113 555

Přednáška s promítáním fotografií z cyklu Pražské úterky. Pražské metro slouží už půl století. Soupravy linky C mezi Kačerovem a dnešní stanicí Florenc se poprvé rozjely v roce 1974. O padesátiletém provozu podzemní dráhy i o tom, co jejímu otevření předcházelo, bude hovořit Robert Mara, vedoucí archivu Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Midnight Danger: Koncert

Kdy: Klub otevřen od 19, koncert 20.15-21.45

Kde: Chapeau Rouge, Jakubská 2, Praha 1

Za kolik: Od 520 Kč

Přeneste se do hororem a prodchnutých osmdesátek na pražském koncertu Midnight Danger, kteří do Chapeau Rouge přivezou svou svébytnou fúzi synthwave a metalu 80. let. Nechte se vtáhnout do hudebního světa neonových světel, arkádových her a VHS kazet s moderním nádechem talentovaného Chrise Younga.

Jana Uriel Kratochvílová & Illuminati.ca: Koncert a křest alba

Kdy: Otevření 18, koncert od 19.45

Kde: Loď Cargo Gallery, Hořejší nábřeží, Praha 5

Za kolik: 490 Kč

close info Zdroj: archiv kapely zoom_in Jana Uriel Kratochvílová a kapela Illuminati.ca vystoupí v úterý na lodi Cargo Gallery.Jedna z nejexcentričtějších, nejzajímavějších a nejuznávanějších českých zpěvaček Jana Uriel Kratochvílová vystoupí s kapelou Illuminatica v Cargo Gallery. Janin záběr sahá od popových hitů přes reggae, nejrůznější odnože tvrdé rockové hudby až po experimentální styly. Součástí jejích koncertů je také pozoruhodná vizuální show. Pódium během zářijového večera kromě Jany ovládne i rocková kapela Illuminatica, které taky nechybí svérázný projev a originalita. Přijďte si užít magický večer! Koncert byl původně plánován v Občanské plovárně, ale byl přesunut na loď Cargo Gallery, vstupenky z předprodeje samozřejmě zůstávají v platnosti.

7 pádů Honzy Dědka

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 470 Kč

Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde se každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi. Pořad vznikl počátkem roku 2011 a do dnešního dne se v něm již vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Rozhovory vedené publicistou Honzou Dědkem se ještě před uvedením na televizní obrazovky staly doslova fenoménem na YouTube, kde mají dnes k 85 miliónům zhlédnutí a bezmála 140 000 diváků pořad pravidelně odebírá!

Janek Ledecký: Open air koncert

Kdy: Od 18

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: 650 Kč

Nenechte si ujít jediný open-air koncert Janka Ledeckého v Praze! V úterý vystoupí v zeleném srdci Prahy v areálu letní restaurace Park Riegrovy sady. Přijďte si užít jedinečnou letní atmosféru pod stoletými kaštany.

Středa 11. září

Maok: Nový den (koncert)

Kdy: Od 19

Kde: Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 650 Kč

Maok je fenomenální slovenský hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák a skladatel. Jeho životní součástí a nejniternějším způsobem sebevyjádření je hudba. Jeho hudba i hlas mají schopnost procházet každou buňkou těla a povznášet ducha. Navozují pocit vnitřního klidu a lásky. Maok vyhledávaným a pravidelným hostem na mezinárodních festivalech. Je rovněž tvůrcem filmové hudby (např. ve filmu Bathory Juraje Jakubiska a mnoha filmů o přírodě). Maokova hudba vyjadřuje celé spektrum nejniternějších pocitů a nálad člověka, čímž se dotýká něčeho, co je obsaženo uvnitř každého z nás.

Vladimír Guma Kulhánek 80

Kdy: Od 20

Kde: Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21, Praha 1

Vladimír Guma Kulhánek 80 - koncert, který se uskuteční k 80tým narozeninám našeho nejvýznamnějšího baskytaristy, Vladimíra „Gumy“ Kulhánka. Historie jeho hudebních aktivit sahá až od raných 60 let až do současnosti. Za tu dobu prošel mnoha hudebními formacemi, za všechny jmenujme tyto: Donaldi, Flamengo, Semafor, Eva Pilarová, Etc…, Lipa - Andršt blues Band, Bohemia, Stromboli, T4, Anna K., Energit, Livin Free, Flamengo Reunion Session… Na mnoha albech se podílel autorsky a aranžérsky a za všechny alba na kterých "Guma" hrál jmenujme ikonické album Kuře v hodinkách. Na koncertě se můžete těšit na vystoupení současné sestavy Etc.., která společně s Gumou Kulhánkem zahraje klasické pecky, tak jak je už asi jindy nebude možné uslyšet. Dále vystoupí Flamengo Reunion Session, které připomene Kuře v hodinkách a chybět nebudou ani hosté a nějaké to hudební překvapení.

Čtvrtek 12. září

Kabaret Winton

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa… V hotelu Šroubek na Václavském náměstí bydlel tenkrát necelý měsíc, než se opět vrátil do Velké Británie. I odtud však v organizaci transportů do Anglie pokračoval. Vše definitivně zastavilo až vypuknutí druhé světové války. Ačkoli to tenkrát nebylo tak zjevné, oněm 669 dětem prokazatelně zachránil život. Jejich rodiny zpravidla skončily v koncentračních táborech. Děti, díky němu přežily. V jiných rodinách, v jiných zemích. A na vše se na další desítky let zapomnělo… Až ke konci 80. let se příběhu Nicholase Wintona začala věnovat média. Odhalovala postupně příběhy i některých z tzv. Wintonových dětí. Většina z nich se po válce natrvalo do své rodné země už nevrátila. Nebyl důvod, někdy ani možnost. Šest let je v životě dítěte dlouhá doba. Ve své rodné zemi byli cizinci.

Znak-up night 3

Kdy: Od 19

Kde: Loď Tajemství, Rašínovo nábřeží u Výtoně, Praha 2

Za kolik: 350 Kč, pro ZTP 150 Kč

Stand-up, storytelling a slam poetry - vystupující v těchto žánrech se setkají na jednom pódiu s neslyšícím moderátorem a tlumočnicemi do českého znakového jazyka. Dojde k jedinečnému spojení tří uměleckých disciplín nejen mluveného slova a světa slyšících se světem neslyšících. Letos poprvé vystoupí také neslyšící vypravěčka a komička a program bude obohacený o malou chvilku poezie. Vystoupí: Michaela Kosiecová, Lucie Macháčková, Soňa Pokorná, Anatol Svahilec, Jiří Šmirk, Tukan, Jakub Žáček. Moderuje: Matěj Čipera.

Pátek 13. září

VIII. ročník Počernického pivobraní

Kdy: 16-24

Kde: Panský Dvůr Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, Praha 9

Slavnosti piva, jídla, zábavy a hudby. "Skoro jako každý rok pro vás opět připravujeme skvělý program. Můžete se těšit nejen na mnoho druhů piva, na stánky s jídlem, zábavné hry, úžasnou atmosféru ale i skvělé kapely a show! Zapište si do diáře a koukejte dorazit," zvou pořadatelé akce.

Adamova jablka

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Velmi černá komedie pracuje s nezaměnitelnou severskou poetikou, a to jak v originalitě situací, krystalické dramatice, tak v archetypální symbolice střetu dobra se zlem, bolestného sebepoznání a v provokativní anarchii žánrů… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

N.O.H.A.: Koncert před Crossem

Kdy: Od 18

Kde: Cross club (venkovní areál), Plynární 23, Praha 7

Za kolik: Od 250 Kč

Energetická smršť elektroniky a živých nástrojů zasypána excelentními vokály. Kapela N.O.H.A. vás tradičně utančí na začátku podzimu před Crossem! Následuje afterparty uvnitř klubu, která je v ceně vstupenky. Více info zde.

Vícedenní akce

Náplavkőőő: Festival maďarských chutí na náplavce

Kdy: Pátek 13-22, sobota 10-22, neděle 10-16

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Jaký je rozdíl mezi gulášem a perkeltem? Pálí čabajka? A uherák? Co dávají v Maďarsku na langoš? V čem spočívá kouzlo tokajského? A co s tím má společného Rubikova kostka? Gastronomický a kulturní festival Náplavkőőő nabídne od 13. do 15. září na pražské Náplavce nejautentičtější chutě a vůně Maďarska. A ano, bude i divoký čardáš!

Těšit se můžete na bezmála 40 stánků, které budou nabízet teplé i studené delikatesy, koření, víno a další ukázky maďarské gastronomie a kultury v té nejautentičtější podobě. Zúčastní se výhradně držitelé značky Hungarikum, která garantuje, že vše, co na místě ochutnáte nebo uvidíte, bude opravdové jako v Maďarsku. Na Náplavkőőő nebude žádné vstupné, platit se bude jen útrata u jednotlivých stánků (přes Qerko i bezhotovostně).

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in „Do Prahy přivezeme úžasný svět chutí a melodií, kvůli kterému Češi s radostí jezdí nejenom do Budapešti. Návštěvníkům představíme řadu autentických maďarských jídel. Kromě tradičního guláše a perkeltu mohou ochutnat i nové a jedinečné chutě. Chybět nebudou ani naše vynikající vína, která reprezentují všech devět maďarských vinařských oblastí. V rámci programu vystoupí temperamentní maďarské kapely a bude také přehlídka maďarského folklorního umění,“ přiblížila festival Hajnal Kassai, ředitelka pořádajícího Lisztova institutu a dodala: „program máme přichystaný samozřejmě i pro rodiny s dětmi.“

Rok 2024 je také rokem Rubikovy kostky. Tento světoznámý a velmi populární hlavolam vynalezl maďarský sochař a architekt Ernő Rubik v roce 1974, takže letos slaví 50. výročí. Hraví návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže v jejím skládání. Lákavou hlavní cenou bude Rubikova kostka podepsaná samotným vynálezcem.

Na festivalu budou představeny také nejatraktivnější a dobře dostupné turistické cíle v Maďarsku, jakými jsou Budapešť, Balaton a proslulé lázně. Náplavkőőő tak poslouží i jako chutná pozvánka do Maďarska nejen za skvělou gastronomií.

Akci pořádá Lisztův institut – Maďarské kulturní centrum v Praze, který je nejvýznamnějším zprostředkovatelem maďarské kultury, vzdělávání a vědy v České republice. Jeho cílem je představovat bohaté maďarské kulturní dědictví české veřejnosti a zde žijící maďarské komunitě a upevňovat jejich vztahy.

Marta: Divadelní recitál o životě Marty Kubišové

Kdy: Do 15. září

Kde: Museum Kampa (nádvoří), U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Za kolik: 200–2990 Kč

Zpěvačka, chartistka a disidentka, ochránkyně zvířat, matka, věrná přítelkyně, ikona národa, nejcivilnější hvězda. Žena vamp, žena z davu. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Okamžik, kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: „Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…“. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představeních hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost. Z čeho pramenilo hrdinství téhle ženy? Měla vůbec na výběr? A v čem je důležité si její příběh připomínat? V divadelním představení bude možné zhlédnout nejzásadnější část jejího života. Recitál je plný písní a živé hudby. Hana Holišová dostala za roli Marty Kubišové Thalii a Berenika Kohoutová byla na Thalii nominována.

Medvídek panda v Africe: nový animovaný film pro celou rodinu

Kdy: Od 12. září

Kde: Kina po celé Praze

Za kolik: Dle ceníku jednotlivých kin

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in Nejlepší kamarádka mladého pandího medvídka Pinga, vzácná dračice Jielong, je unesena do Afriky. Medvídě neváhá ani minutu a vydává se na dalekou cestu, aby svou nejlepší kamarádku vysvobodilo. Po nebezpečné plavbě přes oceán se Ping dostane na vzdálený kontinent, který pandy vůbec neznají. Tam se musí spolehnout na svůj důvtip a několik nově nalezených přátel a zachránit Jielong před zlým lvem a jeho nohsledem. Animovaný rodinný film Medvídek panda v Africe (Panda Bear in Africa) o ochotě ignorovat své vlastní potřeby a jít třeba až na konec světa, abychom ochránili své blízké, uvede do českých kin společnost Bohemia Motion Pictures už od 12. září 2024.

Tento animovaný rodinný film přinese na filmová plátna dobrodružnou cestu fantaskním světem obydleným mluvícími zvířaty, bez lidí, zemí, hranic, vlád a armád. Jeho tvůrci prostřednictvím daleké cesty pandího mláděte svým divákům pořádně podráží bránice, ale upozorňují také na to, jak je důležité tolerovat cizí národy a kultury, jejichž příslušníci jsou sice jiní než my, ale to neznamená, že se jich musíme bát.

V českém znění se představí Jan Škvor, Martin Sobotka, Petra Hobzová, Zbyšek Horák, Hynek Hoppe, Sabina Rojková a další. Další podrobnosti a informace najdete na www.bohemiamp.cz a na facebookovém profilu.

Nejdůležitější obraz Jindřicha Štyrského po letech v Praze

Kdy: Do 15. září, denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1

Do výstavy Husa na Kampě, která představuje výběr ze sbírky Vladimíra Železného, nově přibyl obraz Jindřicha Štyrského Trauma zrození z roku 1936. Jedná se nejen o malířovo největší dílo, ale patrně i o nejvýznamnější obraz českého surrealismu. Po Štyrského předčasné smrti obraz zdědila malířka Toyen, která si jej odvezla do Francie. Z její pozůstalosti malbu získal pařížský sběratel a galerista Jean-Claude Binoche. Od něj obraz nyní zakoupil Vladimír Železný. Obraz i celou výstavu bude možné v Museu Kampa navštívit do neděle 15. září, tedy o týden déle, než bylo původně plánováno.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou!„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!