Zahrajte si deskovky

Kdy: Od 17

Kde: Tvůrčí dům, Elišky Peškové 333/7, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

"Naše knihovna plná deskových her čeká na náročné hráče i na ty, co hledají jednoduchou oddychovku po náročném pracovním dni. Přijďte si zahrát se svými přáteli nebo u nás najděte nové spoluhráče," zvou pořadatelé tohoto společenského setkání.

Švandovo divadlo: Anna Karenina

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Adaptace legendárního románu vypráví příběh vdané ženy, která se kvůli nově nalezené vášni rozhodla opustit svůj konformní život a riskovat trvalé ztráty… Anna Karenina při setkání s důstojníkem Vronským objevuje své mládí, jež byla nucena předčasně obětovat, když na sebe vzala roli manželky a matky. Je odhodlaná utéct od rodiny, ztratit své pohodlné i svazující společenské postavení a čelit opovržení ze strany bývalých přátel. Její rozhodnutí jí ale spíš než nový začátek přináší deziluzi z opakujících se partnerských vzorců a z mělkosti štěstí, které poskytuje zaslepená honba za romantickými ideály. Konstantin Levin miluje, obává se o budoucnost svého národa, a přestože je plný sil a prostému štěstí nadosah, neustále přemítá o smrti. Příběh Anny a příběh Levina běží vedle sebe, dramaticky se protínají a opět vzdalují jako koleje, které nás unášejí pryč od našich blízkých nebo zpátky domů.

Benefiční koncert pro gymnázium Přírodní škola

Kdy: 19-21

Kde: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

Za kolik: Vstupenky a podpora zde

Koncert Silvie a Štěpána Ježkových spojený s aukcí výtvarných děl. To vše v komorní atmosféře salonu rodiny Winternitzů na Smíchově, jejíž majitelé školu dobře znají a rozhodli se ji takto podpořit. V průběhu koncertu zazní skladby Maurice Ravela, Ernsta Blocha a dalších. Večerem provedou Martha Issová a Daniela Voráčková. Nebude chybět ani vystoupení těch, kterým akce nejvíc patří. Studenti Přírodní školy zazpívají písně z terezínského ghetta. V průběhu večera můžete v aukci vydražit umělecká díla malířů Václava Matějíčka, Vladimíra Preclíka, Zdeny Fibichové či fotografů Salima Issy, Štěpána Hona a dalších.

Honzíkova cesta: Pátrací hra pro nejmenší

Kdy: Denně do 29. února 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

V rámci výstavy Helena Zmatlíková dětem – 100 let opět zasoutěžit na Chvalském zámku! Pro nejmenší návštěvníky je připravena pátrací hra na motivy knihy Honzíkova cesta, ve které si děti prožijí dobrodružství podobná těm Honzíkovým, na jeho první velké samostatné cestě za dědou a babičkou.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

