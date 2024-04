Chcete si zpestřit tento den nějakou zajímavou akcí, ale ještě nevíte jakou? Podívejte se níže na pár našich vybraných tipů a třeba se vám trefíme "do noty".

Švandovo divadlo: Anna Karenina

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Adaptace legendárního románu vypráví příběh vdané ženy, která se kvůli nově nalezené vášni rozhodla opustit svůj konformní život a riskovat trvalé ztráty… Anna Karenina při setkání s důstojníkem Vronským objevuje své mládí, jež byla nucena předčasně obětovat, když na sebe vzala roli manželky a matky. Je odhodlaná utéct od rodiny, ztratit své pohodlné i svazující společenské postavení a čelit opovržení ze strany bývalých přátel. Její rozhodnutí jí ale spíš než nový začátek přináší deziluzi z opakujících se partnerských vzorců a z mělkosti štěstí, které poskytuje zaslepená honba za romantickými ideály. Konstantin Levin miluje, obává se o budoucnost svého národa, a přestože je plný sil a prostému štěstí nadosah, neustále přemítá o smrti. Příběh Anny a příběh Levina běží vedle sebe, dramaticky se protínají a opět vzdalují jako koleje, které nás unášejí pryč od našich blízkých nebo zpátky domů.

Přednáška: Zrak a počítač

Kdy: Od 17

Kde: Ústřední městská knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 60 Kč

Cyklus Alternativní cesty ke zdraví ve spolupráci s časopisem Meduňka… Trávíte hodně času na počítači a horší se Vám zrak? Není divu, pro oči je taková zátěž naprosto nepřirozená. Právě ony platí za technologický pokrok tu nejvyšší daň. Kombinace krátké vzdálenosti očí od monitoru, narůstajícího napětí a špatného držení těla mohou vést až k syndromu počítačového vidění. Možná je načase naučit se o svůj zrak lépe pečovat…? Na přednášce odhalíte zrakové zlozvyky, kterých se nevědomky dopouštíte, a získáte návod, jak je nahradit návyky zraku prospěšnými, které pak snadno včleníte do svého denního režimu. Vaše oči si to zaslouží. Přednáší Ing. Yvona Švecová.

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1200 Kč

Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci… Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Retroaktivita party 2024

Kdy: 21-24

Kde: Storm club, Tachovské náměstí 5, Praha 3

Za kolik: 150 Kč

"Disco, hippies devadesátky! Pojďte se s námi vrátit v čase do těch nejlepších dekád 20. století! Čeká nás totiž naše legendární Retroaktivita! Už ve středu se můžete těšit na skvělé pecky pod vedením DJ Dusko the God, vyladěné akční drinky a soutěže o ceny, které budou stát za to. Tak oprašte šatníky od rodičů a dorazte," zvou pořadatelé akce.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!