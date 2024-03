Máte už plán na dnešní den a nápady, jak si zpestřit volno po škole nebo práci?. Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí a třeba vám poradíme.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Švandovo divadlo: Kabaret Winton

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Příběh o hledání domova i vlastní krve navzdory dějinám v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti… 669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa. V hotelu Šroubek na Václavském náměstí bydlel tenkrát necelý měsíc, než se opět vrátil do Velké Británie. I odtud však v organizaci transportů do Anglie pokračoval. Vše definitivně zastavilo až vypuknutí druhé světové války. Ačkoli to tenkrát nebylo tak zjevné, oněm 669 dětem prokazatelně zachránil život. Jejich rodiny zpravidla skončily v koncentračních táborech. Děti, díky němu přežily. V jiných rodinách, v jiných zemích. A na vše se na další desítky let zapomnělo. Až ke konci 80. let se příběhu Nicholase Wintona začala věnovat média. Odhalovala postupně příběhy i některých z tzv. Wintonových dětí. Většina z nich se po válce natrvalo do své rodné země už nevrátila. Nebyl důvod, někdy ani možnost. Šest let je v životě dítěte dlouhá doba. Ve své rodné zemi byli cizinci.

Ozvěny folklóru: Zemlinského kvarteto a host - 1. koncert

Kdy: Od 19.30

Kde: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 290 Kč

Série 4plus 2024, kterou pořádá Zemlinského kvarteto společně s Městskou knihovnou Praha, bude tentokrát reflektovat zajímavé téma – Ozvěny folklóru. Vydává se tedy jinou cestou než mnohé další festivaly, které připomínají Rok české hudby 2024… Spolupořadatel: Instituto Cervantes v Praze. Host: Gorka Hermosa – akordeon. Program: Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života (věnováno 200. výročí narození B. Smetany), Gorka Hermosa: Anantango, A. Piazzola: 5 Tangos Sensations a další díla inspirovaná španělskou a argentinskou lidovou hudbou.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Od 9. března do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Jarní prázdniny v Aquapalace Praha: Dítě za 1 Kč

Kdy: Až do 17. března

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dítě za 1 Kč, jinak dle platného ceníku

Ať je či není sníh, mráz nebo prší – v Aquapalace Praha na vás čeká nekončící celodenní zábava! Tropické teploty vody i vzduchu, tobogány, mořské vlnobití, a navíc po dobu jarních prázdnin až do 17. března dítě za 1 Kč! Nevíte kam s dětmi během jarních prázdnin? Není dobré počasí nebo musíte dokonce vymyslet náhradní plán? Již si nelámejte hlavu a vezměte své ratolesti do Aquapalace Praha! Ve Vodním světě zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Navíc o víkendech jsou vodní radovánky obohaceny o oblíbené animační programy, a tak se vaši malý i větší potomci určitě nebudou nudit.

Art Grand Slam

Kdy: 16. února až 17. března, úterý až neděle 11-18

Kde: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V pražské SmetanaQ Gallery se veřejnosti představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Projekt také přichází s novými kulturními cenami, které získají tvůrci za umělecko-sportovní počiny v kategoriích film, divadlo a tanec, fotografie, literatura, výtvarné umění a veřejný prostor.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna (po a út zavřeno, st a čt 11-20, so 10-20, ne 10-19)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

