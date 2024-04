Sluníčko má v plánu se dnes trochu schovávat, ale nudit se doma rozhodně nemusíte. Podívejte se níže na pár námi doporučovaných akcí.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 649 Kč

Hudební komedie… Zveme vás na reprezentační PLES HASIČŮ, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude HUDBA – k tanci i poslechu. Bude TANEC! Bude bohatá TOMBOLA – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba KRÁLOVNY KRÁSY. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. BEZPEČNOST ZAJIŠTĚNA!

Erdve, Aortes a Dom Zły ve Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 450 Kč

ERDVE jsou známí svým těžkým atmosférickým zvukem se syrovým a jedinečným přístupem k atmosférickému hardcore/sludge metalu. Tato banda z litevského Vilniusu vydala pod Season of Mist dvě plnohodnotná alba - debutové "Vaitojimas" a "Savigaila" – a nepřestávají fascinovat svým těžkým atmosférickým zvukem. Hudebně hutný večer doplní taktéž litevští chaotic post metalisti Aortes a polští Dom Zły. Program večera: 19.00 otevření klubu, 19.20-20.00 Aortes, 20.15-21.05 Dom Zly, 21.20-22.00 Erdve.

Švandovo divadlo: Režisér

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Režisér, nová hra Tomáše Vůjtka, která je inspirována režiséry, kteří nás svými názory inspirovali k tomu, abychom dělali takové inscenace, jaké děláme. Společně se dotkneme podstaty zázraku, kterému říkáme divadlo. Vysoká poezie uměleckých snů bude v této sarkastické grotesce konfrontována s pokleslou prózou životní reality. Režisér, herci, novináři, diváci, sláva a zmar. Mají režiséři rádi své herce? A pokud ano, mají herci rádi své režiséry? A koho z nich mají rádi novináři? Nikoho? Všechny? A co si s tím má počít chudák divák? Bilanční hra o tom, jak těžké je přenést na jeviště pravdu. V režii režiséra Ivana Krejčího uvidíte opět „pravdu pravdoucí“.

V jasných tónech klarinetů

Kdy: Od 19

Kde: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 462/20, Praha 2

Za kolik: Od 450 Kč

Koncert studentů Pražské konzervatoře. Účinkující: Vladimír Šmejkal, Estelle Girardin – klarinet, Estelle Sisommay – klavír. Program večera zde.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!