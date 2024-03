Přemýšlíte o tom, jak si zpestřit tento den? Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí a třeba vám poradíme.

Fidlovačka: Famílie

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 449-599 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Online podvodníci

Kdy: Od 15.45

Kde: Ústřední městská knihovna (Klubovna), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Dostali jste podezřelý e-mail, SMS nebo vás obtěžuje neznámé telefonní číslo? Nevíte, co s tím, ale vaše vnouče vám nepomůže? Přijďte na náš workshop. Žákyně Gymnázia Litoměřická poradí, jak se bránit podvodníkům na síti a jak správně zacházet s osobními informacemi. Můžete si s sebou vzít svůj mobilní telefon nebo tablet. Pozor! Kapacita je omezená na 15 míst. Je třeba si rezervovat místo na telefonním čísle +420 222 113 387, e-mailové adrese: dilna@mlp.cz nebo osobně v Dílně Ústřední knihovny.

České kazatelství 18. století a Velikonoce

Kdy: 17-18

Kde: Historická budova Národního muzea (přednáškový sál 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

Za kolik: 50 Kč

Doprovodná přednáška k výstavě Baroko v Bavorsku a v Čechách… Česká literatura 17. a 18. století postrádá v porovnání s většinou středoevropských literatur dvorské divadlo, epos a až na několik vzácných výjimek i světskou poezii. Zejména v prvních třech čtvrtinách 18. století můžeme většinu prózy vzniklé na našem území zařadit do jediného žánru – mezi kázání. Ve všech farnostech se kázalo pravidelně o nedělích a svátcích, v postním období i v některých dalších dnech. Dobové duchovní promluvy jsou v porovnání s dnešními podstatně rozsáhlejší, trvaly obvykle 40–50 minut, pro některá sváteční kázání zřejmě nestačila hodina času. Kazatelé v nich využívají nejrůznější přístupy, výjimkou nejsou nečekané nápady, neobvyklá přirovnání či barvitě převyprávěné příběhy (exempla). Objevují se v nich četné citace z autorit (Bible, západní církevní Otcové, další teologové, antičtí filosofové a spisovatelé), ale i převyprávěné úryvky z legend, různá přísloví a úsloví, občas je v nich vloženo i několik veršů. Mnohé z dobových kázání zůstává dodnes skryto; máme k dispozici jen nepatrný zlomek dobové produkce, jen to, co bylo vytištěno nebo co se dochovalo v rukopisech, navíc nikdy nevíme, zda kázání opravdu zazněla v té podobě, v jaké byla vytištěna nebo zapsána.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Od 9. března do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna (po a út zavřeno, st a čt 11-20, so 10-20, ne 10-19)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!