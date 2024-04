Startuje nám další dubnový týden. Máte nápad, jak si zpestříte zrovna tento den? Podívejte se níže na pár námi doporučovaných akcí.

Švandovo divadlo: 1984

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Systém, nebo láska? Láska k systému! Divadelní adaptace kultovního románu… Antiutopistický román britského spisovatele a novináře George Orwella vznikl v roce 1948 a poprvé vyšel o rok později. Záhy se stal, nejen díky svému temnému vizionářství, jedním ze stěžejních děl světové literatury… Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

Koncert k 15. výročí klubu Jazz Dock

Kdy: Od 19

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 450-900 Kč

"Zdá se to neuvěřitelné, ale klub Jazz Dock v letošním roce slaví 15 let své existence! Abychom neformálně oslavili toto výročí, připravili jsme narozeninový koncert, v rámci kterého uslyšíte kvalitní jazz, blues i groovy. Vystoupí tato seskupení: Yvonne Sanchez Trio, Vertigo - je jedna z nejoriginálnějších česko-slovenských skupin, Charlie Slavík Revue a Jazz Dock House Band," zvou lidé z Jazz Docku.

Jarní koncert mužské vokální skupiny VOSK

Kdy: Od 19

Kde: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 200 Kč

Mužská vokální skupina VOSK představí divákům v průřezovém koncertu soudobou světovou vážnou komorní vokální tvorbu 21. století z anglosaského kulturního okruhu (D. Elder, O. Gjeilo, J. B. Himes, D. MacDonald, P. Mealor, K. A. Memley, F. Ticheli adal.). Většina skladeb zazní v České republice dokonce poprvé. Toto jedinečné provedení je připravováno ve snaze spojit stylovou pestrost s interpretační pečlivostí, přesto v divácky přístupné podobě.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!