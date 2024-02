Chcete si nějak zpříjemnit start nového týdne? Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí a třeba vám poradíme.

Švandovo divadlo: Kabaret Winton

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Příběh o hledání domova i vlastní krve navzdory dějinám v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti… 669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa… V hotelu Šroubek na Václavském náměstí bydlel tenkrát necelý měsíc, než se opět vrátil do Velké Británie. I odtud však v organizaci transportů do Anglie pokračoval. Vše definitivně zastavilo až vypuknutí druhé světové války. Ačkoli to tenkrát nebylo tak zjevné, oněm 669 dětem prokazatelně zachránil život. Jejich rodiny zpravidla skončily v koncentračních táborech. Děti, díky němu přežily. V jiných rodinách, v jiných zemích. A na vše se na další desítky let zapomnělo. Až ke konci 80. let se příběhu Nicholase Wintona začala věnovat média. Odhalovala postupně příběhy i některých z tzv. Wintonových dětí. Většina z nich se po válce natrvalo do své rodné země už nevrátila. Nebyl důvod, někdy ani možnost. Šest let je v životě dítěte dlouhá doba. Ve své rodné zemi byli cizinci.

Václav Havel: Pokoušení - videoinscenace Andreje Kroba

Kdy: Od 19

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Archivní filmový večer. Na plátně se setkáte s Ivanem M. Havlem, Petruškou Šustrovou, Jarmilkou Bělíkovou, Dášou Ilkovičovou-Havlovou, Jirkou Mrázkem, Petrem Taťounem a s herci Divadla na tahu Lukášem Hrabětou, Janou Sekyrovou, Sylvou Krobovou, Karlem Burešem, Alešem Dudou a Janem Kašparem. V roce 1985 napsal Václav Havel svou verzi příběhu o Faustovi a nazval ji Pokoušení. Také v ní hrdina marně čelí svůdným nabídkám, také zde jde o smlouvu s ďáblem. Tento Faust se ale odehrává v současnosti a bojuje především sám se sebou, s vlastním chytráctvím, s vlastní pýchou, s ďáblem v sobě.Hra byla zakázána, jedinou možností, jak ji dostat k publiku, bylo video. Andrej Krob se s kamerou učil zacházet „za pochodu“ a snímal situace v jednom „tahu“. Za kamerou se s ním střídali Jan Kašpar a David Schmoranz, oba navíc zvládli i roli zvukaře.Uvádí Anna Freimanová.

Honzíkova cesta: Pátrací hra pro nejmenší

Kdy: Denně do 29. února 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

V rámci výstavy Helena Zmatlíková dětem – 100 let opět zasoutěžit na Chvalském zámku! Pro nejmenší návštěvníky je připravena pátrací hra na motivy knihy Honzíkova cesta, ve které si děti prožijí dobrodružství podobná těm Honzíkovým, na jeho první velké samostatné cestě za dědou a babičkou.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna, čtvrtek a pátek 11-19, víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

