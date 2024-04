Máte nápad, jak si zpestříte zrovna tento den? Podívejte se níže na pár námi doporučovaných akcí.

Imodium slaví 20 let

Kdy: Otevřeno od 18, koncert od 19

Kde: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

Za kolik: 500 Kč

Letos to budou čtyři roky, co rocková čtveřice Imodium oznámila tvůrčí i koncertní pauzu. že chemie mezi jednotlivými členy však stále skvěle funguje naznačil loňský podzimní singl Střepy Tepy. Duet s partnerkou frontmana Thoma Frödeho Žanet se zároveň stal předzvěstí jedinečného exkluzivního koncertu, který kapela odehrála v rámci domovského festivalu Broumovská kytara. A právě zde Imodium zatli tipec všem spekulacím ohledně své budoucnosti – v roce 2024 se vrátí na scénu s plnou parádou a 20 let od vydání eponymního debutu oslaví na svém dosud největším samostatném koncertě v pražském Foru Karlín!

Čtenářský klub: Johanna Sinisalo

Kdy: Od 18

Kde: Městská knihovna, Korunní 2160/68, Praha 10

Za kolik: Vstup zdarma

Johanna Sinisalo a další zástupci současné finské literatury. "Chtěli byste se podělit o své myšlenky, které vás napadly během četby? Chcete se dozvědět o knihách něco nového? Chcete dostat tipy na nové autory a autorky a jejich knihy? Přijďte na setkání našeho čtenářského klubu, kde se pokaždé věnujeme dílu konkrétních spisovatelů. V dubnovém čtenářském klubu se zaměříme na finskou literaturu, a to především na spisovatelku Johannu Sinisalo a její fantastické a vědecko-fantastické romány, v nichž kriticky nahlíží hierarchické kategorie západní společnosti," zvou lidé z knihovny.

Rostlinná štafeta vol. 57

Kdy: 10-18

Kde: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 57. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníme svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní! Více zde.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!