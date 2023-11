Jak si zpestříte poslední listopadový den letošního roku? Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí.

V O2 areně dnes završí své velké turné kapela Mirai. | Foto: archiv pořadatele akce

Mispyrming a spol. ve Vopici

Kdy: Od 18.30

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 550 Kč

Islandští blackmetalisté MISÞYRMING jsou jednou z nejzajímavějších a nejtalentovanějších kapel současného bm undergroundu. Kombinaci surové energie a atmosférických prvků tu dokáže posluchače pohltit a strhnout do temného světa, v němž chaotičnost vítězí nad melodičností a zuřivost nad kultivovaností. Program večera: 18.30 otevření klubu, 19.00 Wrang, 19.50 Hellerun, 20.50 Darvaza, 22.10 Mispyrming.

Cesty indickým Himálajem

Kdy: Od 19

Kde: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1/4, Praha 1

Za kolik: 150 Kč

Cestovatelská diashow… Nová přednáška fotografa Pavla Svobody vyprávějící příběhy z indických velehor. Indie je živelná a bláznivá země, jejíž nepochopitelný ruch a přelidněnost způsobuje výrazný kulturní šok. Vydáme se na dlouhý trek neznámým Kumaonem u hranic s Nepálem a Tibetem. Čeká nás svět hlubokých lesů, pastevců a odlehlých vesnic, kde je cizinec velkou vzácností. Spirituální pouť k pramenům posvátné řeky Gangy plná indického bizáru. Je Kašmír zapomenutým turistickým rájem? Svět buddhistických klášterů ve vyprahlém Ladakhu je jako cestování časem. Jaký byl návrat do „Malého Tibetu“ po více než deseti letech? Indie, to je cestování až na dřeň. Přednáší Pavel Svoboda.

Mirai v O2 areně

Kdy: Od 18.30

Kde: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

Za kolik: 790-1290 Kč

Nejúspěšnější česká popová kapela současnosti MIRAI vyrazila na halové turné Arena tour. V pražské O2 areně, kterou MIRAI na podzim roku 2022 dvakrát po sobě vyprodali, se představí 30. listopadu 2023 a turné po největších hokejových arénách v Česku zde zakončí.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!