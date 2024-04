Už máte v hlavě nápad, jak si zpestřit tento den? Pokud ne, podívejte se níže na pár našich vybraných tipů a třeba se vám trefíme "do noty".

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 649 Kč

Hudební komedie… Zveme vás na reprezentační PLES HASIČŮ, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude HUDBA – k tanci i poslechu. Bude TANEC! Bude bohatá TOMBOLA – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba KRÁLOVNY KRÁSY. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. BEZPEČNOST ZAJIŠTĚNA!

Crypta & spol. ve Stormu

Kdy: 20-23.30

Kde: Klub Storm, Tachovské náměstí 5, Praha 3

Za kolik: Od 790 Kč

Světově uznávaná brazilská deathmetalová jednotka CRYPTA s nadšením oznamuje své první evropské headline tour! Turné „Shades Of Sorrow European Tour“ odstartuje 28. března v Oslu a na své cestě Evropou navštíví dlouho řadu zemí a měst. Program večera: 19.00 otevření sálu, 20.00–20.30 Plaguemace, 21.00–21.40 Nakkeknakker, 22.00–23.10 Crypta.

Adolfo Conrado: Koncert

Kdy: Od 19

Kde: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 500-600 Kč

Italský pěvec Adolfo Corrado (*1994) se jako vůbec první basista stal v červnu 2023 absolutním vítězem slavné soutěže BBC Cardiff Singer of the World. Sympatický pěvec označil své vítězství za „splněný sen“… Soutěž BBC Cardiff Singer of the World oslavila v červnu 2023 čtyřicáté výročí své existence. Je jednou z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejvlivnější světová soutěž, která poskytla odrazový můstek ke světové kariéře mnoha pěvkyním a pěvcům včetně Bryna Terfela nebo Dmitrije Hvorostovského. V nejkrásnějších operních áriích italského bel canta a v písních z Corradova rodného kraje Apulie, které zazní v tamějším nářečí, pěvce doprovodí Michele d’Elia, italský klavírista, jenž spolupracuje s řadou renomovaných pěvců a působí jako pěvecký poradce v Akademii La Scaly.

Terapie sdílením: Reset

Kdy: Od 19

Kde: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 490 Kč

Lidstvo žije v době, kdy dovolilo digitálnímu světu, aby se stal součástí jeho reality, každodennosti a vztahů. Možná je čas se zastavit a udělat reset. Večer plný diskuze o tom, jak najít rovnováhu, jak používat technologie a sociální sítě tak, aby neovládaly životy a vztahy víc, než si lidé vědomě přejí. Impuls k dodání odvahy ke změně. Technologie a digitální svět nám dokáží naplňovat naše přání a touhy, bavíme se, ale také do tohoto virtuálního prostoru utíkáme a naše životy jsou kvůli tomu často i velmi komplikované. Slibují nám neustálé dosahování slasti. A ujišťují nás v tom, že nic jiného než slast si nezasloužíme. Jsme odpoutaní od našich dalších emocí, dokonce se jich začínáme bát. Vyhýbáme se jim. Vytěsňujeme je. Přestáváme být sami sebou a často žijeme život někoho jiného.

Umělkyně Ester Geislerová a párový terapeut Honza Vojtko vzkazují: „S výše popsaným jsme se setkali díky projektu Terapie sdílením a sledováním vztahové online komunikace stovky tisíců lidí. Neustále jsme naráželi a narážíme na téma problémů ve vztazích vycházejících z pasti života v digitálním světě. Je více než jasné, že je důležité naučit se rozvíjet životní kompetenci digitální rovnováhy. Takzvaný digitální balanc. Přijďte s námi hledat rovnováhu, jak žít v digitálním světě a používat technologie tak, aby neovládaly náš život víc, než si sami vědomě přejeme.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!