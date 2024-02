Začátek února představuje pro školáky ve vybraných okresech vítané volno v podobě jarních prázdnin. Zatímco dříve to znamenalo nejčastěji týden na horách, dnes už tomu tak zdaleka není. Během jarních prázdnin nejvíce táhnou zábavní centra, zoologické zahrady nebo aquaparky. O způsobu využití volného času přitom ve většině případů rozhoduje celá rodina společně. Vyplývá to z průzkumu realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

České rodiny nejčastěji volí kombinaci kratšího pobytu s několika jednodenními aktivitami. Tento způsob trávení prázdnin preferuje více než 41 % dotázaných. Naopak možnost celotýdenního pobytu využívá jen čtvrtina z nich. Do programu promlouvá také počasí, více jak respondentů uvedla, že museli v minulosti kvůli změnám počasí rušit nebo měnit program jarních prázdniny s ohledem na vnitřní/venkovní aktivity.

„Jarní prázdniny pro nás představují zajímavou příležitost, jak do našeho areálu pozvat hosty, především rodiny s dětmi, aby si u nás společně užili volný čas a vodní radovánky. Tomu podřizujeme také možnosti mimořádných aktivit, doprovodných programů a speciální nabídku, kterou je letos vstup pro děti za symbolickou 1 Kč,“ uvádí generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková. Ať venku prší nebo sněží, v Aquapalace Praha zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Tropické teploty vzduchu a vody lákají malé i velké návštěvníky k celodenním vodním radovánkám. V průběhu prázdnin, přesně od 31. ledna až do 17.3. 2024 je pro děti vstup za 1 Kč a na vaše ratolesti čeká bohatý animační program. Ať to bude oblíbený vodní parkour, hudební koncert, bublinová nebo kouzelnická show, vaši malý i větší potomci se mají na co těšit.

Prázdninový doprovodný program

3. února – Party Hitrádio City

Zahájení jarních prázdnin ve velkolepém stylu proběhne tuto sobotu 3. února s Hitrádio City a bohatým celodenním programem. Přijďte si užít hravé „jarňáky“, kdy kromě zábavy na tobogánech a vodních radovánek, budete součástí živého vysílání od vody, zažijete plno legrace, speciální animační aktivity a získáte jedinečné ceny připravené pro každého.

10. února – Lollipopz

Jelikož jsou jarní prázdniny v Aquapalace Praha akční a barevné, proto nesmí chybět koncert dívčí skupiny Lollipopz, jejichž vystoupení plné hravých melodií a tanečků milují tisíce dětí. Překvapte své ratolesti perfektním prázdninovým zážitkem a zarezervujte jim Meet and Greet s Lollipopz v natáčecím studiu Lollymanie, k zakoupení ZDE.

17. února a 16. března – Bublinová show

Další sobotní program ve Vodním světě Aquapalace Praha zpestří originální bublinová show Matěje Kodeše. Profesionální bublinář má obrovský talent ohromit a nadchnout publikum bez ohledu na věk. Přijďte si vychutnejte jedinečné představení, při kterém uvidíte fantastická kouzla a triky s bublinami neuvěřitelných velikostí a tvarů! Nenechte si ujít tuto senzační podívanou!

24. února a 2. března – Kouzelnická show

Mají vaše děti rády kouzla a čarování? Ideální pak navštívit Vodní svět v Aquapalace Praha poslední únorovou sobotu nebo první březnovou, které budou plné čar a magie. Své umění vám předvede a nechá vás nahlédnout do světa zázraků oblíbený kouzelník Martin Kellmen. Přijďte se nechat vtáhnout do interaktivního programu a vyzkoušet si neuvěřitelné triky. Program je uzpůsoben i dospělému publiku, aby se i přítomní rodiče příjemně bavili a byli okouzleni.

10. března, neděle – Kája a Bambuláček

Na Káju s Bambuláčkem přijďte určitě i se svými nejmenšími ratolestmi. Tato nerozlučná dvojice svými chytlavými a oblíbenými písničkami rozjasní tváře snad každého dítka. Přijďte si zazpívat a zatančit se slavným duem z dětských show a radostné odpoledne, plné smíchu a dovádění je zaručeno.

Prázdniny i pro rodiče – zasloužený relax

V případě, že si potřebujete odpočinout a chvilku sami s partnerem a bez dětí relaxovat, máte možnost kdykoliv svěřit své potomky do péče místních profesionálních animátorů a načerpat novou energii v největším Saunovém světě v ČR. Zde na vás čeká 19 různých saun a prohříváren. Prostor je rozdělen na římské lázně, finské sauny a venkovní část s vířivkami a ceremoniální saunou – Srubovou baňou.

Nebo si dopřejte revitalizaci těla i pokožky a nechte se hýčkat při některé z ozdravných či zkrášlovacích procedur ve Spa & Wellness Aquapalace Praha.

Více o doprovodném programu, výhodné vstupné pro dítě za 1 Kč, přehled saunových ceremoniálů a služeb SPA & Wellness Aquapalace Praha naleznete na www.aquapalace.cz.

