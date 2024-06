Čeká je rušný týden. V neděli především průvod centrem Prahy, ale někteří se pak ještě vydají na mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a večer v Národním divadle navštíví představení sehrané sokolskými ochotníky. Od pondělka následuje nácvik společného vystoupení – a ve čtvrtek a v pátek dojde na hromadné skladby ve Fortuna Areně ve Vršovicích. Mezitím se nabízí ještě další kulturní s sportovní program. Plus případně vlastní plány, pokud zbude účastníkům čas podívat se v Praze tam, kam by je to lákalo.

Příjezd účastníků XVII. všesokolského sletu do Prahy na vršovické nádraží. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Já bych chtěla vidět místo na Bertramce, nebo jak se to tam přesně jmenuje, kde žil Gotťák, zasnila se jedna z moravských účastnic krátce po vystoupení z vlaku na vršovickém nádraží. Připouští ale, že dostat se tam by pro ni nebylo jednoduché, i když má na zápěstí pásku opravňující k volnému cestování městskou hromadnou dopravou. Celkově se ale přijíždějící sokolové shodovali, že dostat se v Praze tam, kam potřebují, nebude problém. Byť se Deník stal účastníkem debaty, jak se dostat z Vršovic do Vršovic – přičemž šlo o omyl; cílem bylo ubytováni v Holešovicích. Zpravidla nejsou účastníci sletu v hlavním městě poprvé – a navíc má prakticky každý někoho blízkého, komu by mohl zavolat, kdyby se potřeboval poradit, kudy kam.

„My už jsme tady po šesté,“ řekla Deníku Eva Fridrichová. Účastnice výpravy z Brodku u Přerova – za který tedy cvičí, ale sama je v Praze jedinou hrdou zástupkyní Krčmaně u Olomouce. „Jich je tam osm – a já su devátá,“ řekla Deníku. Jestliže od září tyto ženy nacvičovaly v domácích podmínkách a teď je čeká hromadné vystoupení na velké ploše Fortuna Areny ve vršovickém Edenu, nevidí Fridrichová problém. Po nácviku bude vše perfektní. „Zjistíme svoju značku, které jsou očíslované – vpředu aji boční – a každá si číslo zapamatujeme. A pak jsme naša devítka – a je jasné, že se se vidíme; jako se vidíme celý rok,“ připomněla Fridrichová, že i uprostřed masy cvičenek bude vlastně cvičit mezi svými.

Přijely i zvláštní sokolské vlaky

Jestliže vlakem přicestovalo kolem 15 tisíc účastníků sletu ze všech koutů republiky, byl pořádný frmol na nádraží i v sousedství na zastávce tramvají. Některé sokolské župy (jichž je 42 a sdružují dohromady před tisíc sokolských jednot) objednaly pro své členy mimořádné vlaky, kterými cestovali pouze sokolové jedoucí na slet; jiné zajistily posílení běžných spojů, řekl Deníku mluvčí České obce sokolské Radek Smekal. Na vršovickém nádraží vítaly přijíždějící výpravy nejen hostesky, ale i maskot v kostýmu sokola. „Není v tom horko?“ zeptal se Deník ve chvíli, kdy teploměr ukazoval polední hodnotu 31 stupňů Celsia. Odpověď byla tichá a jednoznačná: svěšená křídla.

Ubytování takového množství lidí je podle Smekalových slov rozmanité. „Spí se po školách v tělocvičnách, spí se v sokolovnách, na kolejích i v několika hostelech…“ vypočetl Smekal. S tím, že sokolové „zvládnou všechno“ – nicméně alespoň pro starší účastníky se organizátoři snažili zajistit postele. I to je prý jeden z důvodů, proč se slet koná první týden v červenci, tedy hned po skončení školy: pak už se v Praze naplno rozběhne hlavní letní sezona a získat ubytování by byl problém. Zajištěno mají účastníci sletu i stravování. I když hodně z nich dojíždí, ubytovat bylo potřeba 15 tisíc lidí všech věkových kategorií: od nejmenších až po seniory.

Ani horko ani déšť je ideální počasí, mají jasno manželé Hana a Zbyněk Svobodovi, kteří na sokolský slet přijeli z Bystřice pod Hostýnem. | Video: Deník/Milan Holakovský

Sletu se podle slov mluvčího účastní asi 20 tisíc lidí, z nichž je 18 tisíc cvičících. Zhruba 1,5 tisíce aktérů přijelo ze zahraničí. „Celkem sokolové předvedou 12 hromadných skladeb, ale nebudou cvičit jen oni. Máme i hosty ze zahraničí a také vystoupí česká Asociace sportu pro všechny,“ připomněl Smekal další účastníky, kteří aktivně pozdraví svátek sokolského hnutí.

Sletový týden místo dovolené

Na sletový týden se balí obdobně jako na týdenní dovolenou – jen je třeba ještě přibrat cvičební úbor na vystoupení a jeden tréninkový, řekly Deníku ženy z Postoupek, což je součást Kroměříže. Právě mířily od vršovického nádraží do centra Prahy, aby vyhledaly domluvené ubytování v Katolickém domově studujících v Černé ulici. „Hlavně nezapomenout slivovicu,“ padla žertovná poznámka, jež hned rozpoutala veselou debatu: stačí poměr 1:1, jeden úbor a jedna láhev, nebo by pro týdenní pobyt byl výhodnější poměr 1:10?

Už vážně ale ženy odpovídají na otázku, co stihnou vedle cvičení. „Určitě divadlo; tam hrajou naši,“ odkázaly na vystoupení sokolských ochotníků z Hanácké župy. Mimo sletový program by se rády podívaly na Petřín – a co se zvládne ještě, se uvidí podle harmonogramu zkoušek i podle počasí. A také vážně potvrzují, že mnohé z nich jsou v Praze na dovolené: na slet obětovaly jeden týden. Tedy – většinou. Já su dorostenka-důchodkyně,“ zasmála se Jarmila Krejčiříková s odkazem na fakt, že společně s ostatními účinkuje ve skladbě „pro dorostenky a ženy“. V té souvislosti se na místě objevil i nový termín jako podnět pro jazykovědce: „přerostenky“.

Příjezd účastníků XVII. všesokolského sletu do Prahy a jejich přivítání na vršovickém nádraží. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Vezeme to nejnutnější; hlavně cvičební úbor, přičemž každému stačí jeden,“ potvrdili Deníku také manželé Hana a Zbyněk Svobodovi, kteří přijeli z Bystřice pod Hostýnem. „Pak je třeba ještě něco do špatného počasí, které si ale nepřejeme,“ doplnil muž, který měl předem zjištěno, že ubytování v Černé ulici mají zajištěno „dva rohy (ulic) od Pivovaru U Fleků“. Pro cvičení je podle Svobody ideální, když není úplně velké horko – tedy chladněji než v sobotu – a bez deště.

Deník se setkal i se sokolskou rodinou z Ostravy, s níž spát bude v tělocvičně i malý Sebík; ten na nádraží po vystoupení z vlaku seděl mamince Marii za krkem. „Zvládne se to dobře,“ očekává matka, „vystřídáme se; na hlídání nás bude víc.“ Deníku řekla, že týden strávený s chlapcem v tělocvičně bude „v pohodě“. „My jsme zvyklí – a on také,“ neočekává jakékoli komplikace. Přičemž věří, že ve „spoustě věcí“ které s sebou veze, nechybí nic, co bude potřebovat.

Přímo na nádraží obhlížely na mobilu záběry se sokolím maskotem, které se jim podařilo ulovit, sokolky, které přijely speciálním vlakem z Přerova. „Je krásný,“ hodnotily. „Určitě po pochlubíme manželovi, celé rodině – a potom něm, kteří s nama cvičí. Protože oni nám odjeli – a my jsme si tady na něho počkaly,“ řekly Deníku. Zdůraznily, že to nejdůležitější, co si do Prahy přivezly, je dobrá nálada. A ano, samozřejmě: také deštníky, s nimiž cvičí.