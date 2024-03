Sběratelé z celé země spojte se a zamiřte do pražského hotelu Olympik. Od pátku 22. března do soboty se zde koná dvoudenní veletrh Sběratel, na kterém má premiéru nová 0 euro bankova či sběratelská bankovka spisovatele Bohumila Hrabala.

Veletrh Sběratel | Video: Deník/Radek Cihla

Na veletrhu se sešlo přes osmdesát prodejců z celého světa, kteří budou návštěvníkům nabízet poštovní známky, mince, bankovky, medaile, pohlednice a další sběratelský materiál včetně pomůcek pro sběratele.

Podívejte se: V Letňanech začal největší cyklistický veletrh For bikes

Hned první den veletrhu měla premiéru nová 0 euro suvenýrová bankovka nazvaná „50 let metra“, kterou veletrh Sběratel vydává ve spolupráci s Dopravním podnikem Praha. V roce 2024 totiž slaví pražské metro 50. výročí od svého zprovoznění. První trasa C, spojující Florenc s Kačerovem, byla otevřena 9. května 1974 a od té doby se stala nepostradatelnou součástí pražské dopravy. Metro přepravilo za svou historii přes 5 miliard cestujících a dnes je pátým nejvytíženějším metrem v Evropě.

Veletrh Sběratel.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Tato sběratelská bankovka vychází v nákladu 10 tisíc kusů, do prodeje na veletrhu půjde ale jen prvních 3 300 kusů, ostatní jsou určeny pro potřeby Dopravního podniku hl. m. Prahy. Cena je 100 Kč. Přímo na místě budou v prodeji také starší 0 euro suvenýry věnované např. skupině Olympic nebo 100. výročí založení Českých aerolinií.

Unikátní sběratelský počin představuje Polabské muzeum se sídlem v Poděbradech. To k výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala a k otevření jeho zrekonstruované chaty v Kersku vydalo pamětní tisk v podobě sběratelské bankovky. Její realizace se ujal Matej Gábriš, který do bankovky vložil mnoho detailů z Hrabalova života, jež ho provázely prakticky celý život, ať to jsou vlaky nebo láska ke kočkám. Za účasti autora byla na veletrhu slavnostně odhalena její podoba. Samotné spuštění prodeje v Polabském muzeu je pak plánováno na květen.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

V prodeji bude také nová sběratelská bankovka ze Zlaté sbírky Václava Zapadlíka tentokrát s motivem vozu Bugatti Royale 41 z roku 1934 či druhá 2 Euro mince s lokálním motivem. Tentokrát to bude „smažák“.