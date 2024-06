Sobota 29. června

Červnový blešák na Heřmaňáku

Kdy: 9-14

Kde: Řezáčovo náměstí, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Prázdniny už klepou na dveře. Než je ale pustíte dál, stavte se na Heřmaňáku! Poslední červnová sobota bude totiž jako vždy patřit milým sousedským setkáním, udržitelnému nakupování a lovu věcí i příběhů. Stavte se udělat si radost či odlehčit svým domácnostem, než je zaplní suvenýry z cest i hory dobrodružstvím zmazaného prádla.

Baseballový zápas hvězd: All Star Game 2024

Kdy: 10-22

Kde: Areál Tempo Praha, Zelenkova 3, Praha 4

Za kolik: 249 Kč

Baseballový zápas hvězd se vrací po šesti letech do Prahy. Pražské Tempo bude 29. června hostit baseballovou All Star Game. Mužský národní tým v tomto exhibičním utkání vyzve výběr těch nejlepších hráčů české nejvyšší soutěže. Program: 10.30 ASG zápasy mládežnických kategorií (U10 & U13), 12.00 Roadshow Česko hraje baseball, 14.30 Homerun derby, 15.30 Koncert Sound City, 15.30 Autogramiáda, 17.00 Utkání hvězd, 19.30 After Party DJ Friky.

Kamina Boat Rock Night

Kdy: Od 19

Kde: Loď Kamina, Dvořákovo nábřeží, Praha 1

Užijte si na lodi večer plný rock´n rollu. Na Kamině vám zahrají Dirty Habbits (od 20.15) a IQ4 (od 21.45).

Neděle 30. června

Burza hudebních nahrávek

Kdy: 9-12.30

Kde: Pivnice Bunkr, Zázvorkova 3, Praha 5

Za kolik: 50 Kč

Rock, pop, jazz, blues, funk, punk, metal, new wave, domácí a zahraniční scéna, čili od Bacha po Vlacha. Tato burza je jedinečnou možnost pro sběratele LP, CD, DVD, Blu-Ray jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby.

Sletový průvod

Kdy: 10-13

Kde: Start Václavské náměstí

Pohyb, tanec, hudba a dobrá nálada. Okolo 15 tisícovek sokolek a sokolů již tradičně sletovým průvodem centrem Prahy oficiálně odstartuje XVII. všesokolský slet. Metropole se rozvlní v duchu hesla Slet spojuje! Sletový průvod tvoří především aktéři sletu, členové všech 42 tuzemských sokolských žup i jednot ze zahraničí. Pestrobarevný had nabídne živou hudbu, tu a tam proletí pod okny mexická vlna, k vidění budou fragmenty jednotlivých skladeb účastníků ve sletových úborech, sokolské stejnokroje a vzduch proříznou vlající historické prapory. Průvod začne na Václavském náměstí a dá se do pohybu v 10.00. Vinout se bude ulicemi 28. října, Národní a po Smetanově nábřeží přes Křižovnickou se natáhne na náměstí Jana Palacha k Rudolfinu. Odtud doputuje do svého cíle na Staroměstské náměstí.

Green swap v Galerii Rudolfinum

Kdy: 11-14

Kde: Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte během posledního dne výstavy Zhanna Kadyrova: Unexpeceted na Green Swap, kterým bychom chtěli upozornit na závěrečné dílo v expozici, instalaci pokojových rostlin nazvanou Uprchlíci/Refugees (2022–2024)," zvou pořadatelé akce. Přineste své rostliny nebo jejich řízky, kterým byste rádi dali nový domov a třeba zde najdete jiné, o které budete rádi pečovat. Přímo na místě můžete využít rad floristky Kamily Sichrovské, zakladatelky dílny Kytky ve dvoře.

Vícedenní akce

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Prague Garden Party: Food festival v Královské zahradě

Kdy: Pátek až neděle 10-20

Kde: Královské zahrady Pražského hradu, U Prašného mostu 51/6, Praha 1

Za kolik: 150 Kč, děti do 15 let zdarma

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party. Poslední červnový víkend se Královská zahrada Pražského hradu promění v jedinečnou Garden Party. Od pátku 28. do neděle 30. června zde více než tři desítky vystavovatelů naservírují vybrané delikatesy ze všech koutů Evropy. Nebude chybět bohatý doprovodný program, včetně hudebních vystoupeních místních i evropských umělců, jako jsou Duo Duko, Charlie and the Chocolates, Ondřej Štveráček Jazz Trio, Petra Erneyi Jazz Trio a Lače Manuša a Tibor Žida. Pro děti bude připraven také zábavný program, včetně show populárního Pana Kravaty v sobotu dopoledne. Školáci si navíc mohou za svou celoroční píli odnést sladkou odměnu.

Festival je novým projektem, který nejen slaví letošní 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, ale také přináší do Královské zahrady jedinečnou atmosféru, včetně skvělé příležitost ochutnat rozmanité evropské delikatesy. Speciálním hostem budou oblíbené Francouzské trhy, které jsou známé svým šarmem a bohatou nabídkou autentických pokrmů.

„Navazujeme na dlouhou tradici Francouzských trhů, které se letos představí v roli speciálního hosta festivalu Garden Party. Tento koncept pohodlně pojme rostoucí počet návštěvníků. Rozšířená nabídka vystavovatelů uspokojí chutě širšího publika a nabídne i další evropské lahůdky, jako jsou francouzská vína a sýry, irské ústřice, řecké olivy, španělská šunka, italská káva, pasta nebo různé slovinské speciality. Nebudou chybět ani oblíbené francouzské tradice, ochutnávka šneků a nabídky původních francouzských trhů,“ říká Thomas Bouton, zakladatel a hlavní organizátor pražské Garden Party.

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party. Původně renesanční Královská zahrada se díky své poloze stane oázou klidu v centru Prahy vybízející k tomu, užít si relaxaci v trávě se sklenkou bublinek, kvalitního vína, cideru nebo třeba crémantu. Bývalé středověké vinice ve stínu Pražského hradu vytvářejí ideální kulisy pro Garden Party s vybranými evropskými specialitami. Pro vstup doporučujeme využít přístup do zahrad z tramvajové zastávky linek 22 a 23 Královský letohrádek nebo Pražský hrad.

Program a kompletní seznam vystavovatelů naleznete na www.praguegardenparty.cz.

Mystic Sk8 Cup

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Ostrov Štvanice, Praha 1

Za kolik: 990–1390 Kč

Pražský ostrov Štvanice se stane opět dějištěm jednoho z největších skateboardových závodů v Evropě. Ve dnech 28.–30. června zde proběhne 29. ročník Mystic Sk8 Cupu, kam zavítá více jak 150 předních skateboardistů a skateboardistek z celého světa. Chybět nebudou ani koncerty zahraničních a domácích kapel.

Knihovna na vlnách 2024

Kdy: Do 18. července

Kde: Avoid Floating Gallery, Smíchovská náplavka, Praha 5



"Tématem letošního ročníku je cesta. Rádi bychom publiku představili cesty, po kterých je možné se bezpečně a s jistou dávkou zvědavosti vydat. Čekají na nás cesty k sobě, k druhým, zamyslíme se nad aktuálním směřování Evropy, nad umělou inteligencí nebo si vyslechneme příběhy žen, které mají odvahu cestovat samy," zvou pořadatelé akce. Kompletní program a informace zde.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!